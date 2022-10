Vogelgriep vastgesteld ten zuiden van Ronse

In een deelgemeente van Frasnes-lez-Anvaing, tussen Ronse en Doornik, is een haard van vogelgriep vastgesteld. Dat gebeurde bij een groep van 2.000 fazanten die afgelopen zomer is uitgezet als wild.

De Waalse inspectiediensten kwamen woensdag ter plaatse en er is in samenspraak met het FAVV beslist dat er tot 25 november niet mag gejaagd worden, om te vermijden dat de dieren zich zouden verspreiden. Het jachtverbod geldt voor de gemeenten Frasnes-lez-Anvaing, Celles en Mont-de-l’Enclus, vlakbij de taalgrens.

Het gaat om de hoog pathogene H5N1-variant van de vogelgriep. De eigenaar van de kwekerij in Cordes kon al een duizendtal dieren vangen om ze te laten afmaken. De resterende fazanten zouden in de buurt blijven, het risico dat ze wilde vogels besmetten lijkt beperkt. Er geldt wel verhoogde waakzaamheid in de moerassen van Harchies, een belangrijk vogelgebied in de provincie.

Voor particulieren die drie kilometer rond de kwekerij wonen, geldt een ophokplicht. In een straal van tien kilometer zal specifiek geïnspecteerd worden naar zieke of dode vogels.