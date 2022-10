Indy Boonen op 143 competitieminuten goed voor vier punten, één goal en een assist: “Ik hoop dat ik vertrokken ben”

Het heeft meer dan een jaar geduurd, maar Indy Boonen (23) is nu helemaal terug na zijn zware achillespeesblessure. 143 minuten had de middenvelder nodig voor een goal en een assist, samen goed voor vier punten, trouwens. Er zijn er bij KV Oostende die het met veel minder moeten doen. “Ondanks die niet-selecties voelde ik dat de coach in mij geloofde.”

Hij zal die zwarte 8 augustus 2021 niet vergeten, Indy Boonen. Het was die dag dat de middenvelder kermend van de pijn van het veld werd gedragen tegen AA Gent. Zijn achillespees bleek afgescheurd. Een aantal korte invalbeurten op het einde van vorig seizoen kregen geen vervolg tijdens een nieuwe campagne. “Omdat hij fysiek nog niet klaar was”, klinkt het bij zijn coach Yves Vanderhaeghe. Het duurde tot 8 oktober voor Boonen een eerste keer de selectie haalde. Op Seraing leverde hij meteen een assist voor de late gelijkmaker. Tegen Zulte Waregem opende hij de score bij z’n eerste basisplaats. “En of dit deugd doet”, klinkt het bij de ex-middenvelder van Manchester United. “Het was een grote opluchting, ook voor de ploeg. We hebben nu opnieuw wat meer ademruimte in het klassement. Als ploeg hebben we ons moment gepakt.”

Boonen is nog maar 23 jaar, maar wel al bezig aan zijn vijfde seizoen bij KV Oostende. 67 wedstrijden, zeven goals en vijf assists leverde dat tot nu toe op. Definitief ontploffen, dat moet nog gebeuren. “Maar ik hoop dat ik nu echt wel vertrokken ben”, zegt de minzame Limburger. “Die achillespeesblessure heeft mij enorm lang parten gespeeld. Net als een aantal andere randzaken die niets met voetbal te maken hebben. Ik heb moeilijke weken achter de rug, ja. Het is niet leuk als je week na week naast de selectie valt, maar toch had ik altijd het gevoel dat de coach in mij geloofde. Ik moest mijn kans grijpen als ik die kreeg, en dat heb ik nu wel gedaan”, zegt hij. Zijn goal en assist leverden al vier punten op in 143 competitieminuten dit seizoen. Niet slecht. “Fysiek ben ik 100 procent: nu moet ik blijven werken en hopen dat het nog crescendo gaat. Ik voel me absoluut heel erg lekker momenteel. De ploeg kan ook wat creativiteit gebruiken, denk ik. Op training moet ik blijven tonen dat ik de beste wil zijn. En dan komt de rest vanzelf.”

Iets mogelijk op Jan Breydel

Maar ook het bredere plaatje staat Boonen wel aan: hij is blij dat KV Oostende de rug recht na enkele zwarte weken. “Na Union hebben we een groepsgesprek gehad”, vertelt hij. “Daar zijn harde woorden gevallen. Als voetballer moet je daar tegen kunnen. En het heeft blijkbaar zijn effect niet gemist.” De Kustboys wisten dat ze met een match tegen Zulte Waregem voor de week van de waarheid stonden. “Als we onze kopjes laten hangen, zal het zeker niet lukken”, weet Boonen. “En het was niet allemaal even mooi tegen Essevee. Maar dat weet je wanneer je zo’n keldertopper speelt. Het is nu zaak om de lijn door te trekken. Club Brugge is natuurlijk andere koek, maar met een goede mentaliteit en voldoende strijd weet je nooit of er iets mogelijk is op Jan Breydel.”