Scorende Stefano Marzo wil tegen Club NXT eindelijk ban breken met FCV Dender: “Hoog tijd dat we thuis eens punten pakken”

Stefano Marzo bouwde zaterdag een feestje in het Lotto Park. Dender nam afstand van de rode lantaarn, maar van euforie is geen sprake bij Stefano Marzo, die we dinsdag na de training in Aaigem troffen. “Ik vond een leuke bed and breakfast in Aaigem, waar ik elke dinsdag na de training kan inchecken, zodat ik uitgerust ben voor de dubbele training op woensdag. Ook op wedstrijddagen overnacht ik in Aaigem. Op de andere dagen maak ik wel de trip naar mijn thuishaven in Lommel. We trekken ons op aan de voorbije vier op zes. Op het Kiel gooiden we lijf en leden voor de bal en kaapten we een verdienstelijk punt weg. Het maakt op zich niet uit wie scoort, maar het was wel leuk omdat mijn ouders er in het bezoekende vak stonden. We werden er beloond voor het harde werk.”

Snelle omschakeling

Ook in het Lotto Park vond Marzo de weg naar de netten. “Anderlecht dwong veel balbezit af naar de filosofie van het huis. Dender mikte op de snelle omschakeling en we straften de Brusselse foutjes af en benutten onze kracht op stilstaande fases. Bij mijn goal zetten we op het juiste moment druk. Het was wel leuk om in het Lotto Park te voetballen. In Nederland speelden teams als Jong AZ en Jong Utrecht in hun jeugdcomplex en daar tref je toch een totaal andere sfeer aan. Na rust dwongen we trouwens meer balbezit af. Hens en Rajsel zijn spelers die de bal graag in de voet krijgen en daar zorgden we ook voor. De bal ging beter rond en zo verwierven we controle over de wedstrijd.”

RSCA-coach Robin Veldman verwittigde zijn jonkies voor de infiltraties van Marzo, maar toch sloeg de Limburger toe. “Ik werkte onder Veldman bij Heerenveen en we spraken elkaar nog even voor de wedstrijd. Het is een heel joviale man die ik het allerbeste toe wens bij de hoofdmacht van Anderlecht.”

Top zes in vizier?

Dender veroverde buitenshuis al elf punten, maar in eigen stadion staat de puntenteller nog op nul. “Tegen Club NXT moeten we de ban breken. Met onze ervaring moeten we onze wil opdringen aan de Brugse jonkies. Bij winst zouden we een uitstekende zaak doen in het klassement, want dan naderen we tot op twee punten van Club NXT. Dan komt de top zes ook opnieuw in het vizier. De jongste weken toonden we dat we met alle ploegen kunnen wedijveren. Het is dan ook hoog tijd dat we ook op eigen veld eens de volle buit binnenrijven. Vorig jaar bleven we thuis ongeslagen, maar dit jaar beten we te vaak in het zand. We maakten de voorbije matchen misschien furore als counterploeg, maar moeten het ook kunnen afmaken als we zelf het initiatief nemen.”