Afgekeurd doelpunt van Tottenham blijft nazinderen in Engeland: “De VAR brengt veel schade toe aan het voetbal”

Tottenham kwam woensdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Sporting Lissabon op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Champions League. Al dachten de Spurs even dat ze in extremis de drie punten én kwalificatie voor de 1/8ste finales binnen hadden, toen Harry Kane scoorde. Maar toen greep de VAR in.

Minuut 95. Een prachtige lange bal richting de mee opgerukte Emerson Royal. Die twijfelt niet en kopt meteen naar de goed gepositioneerde Harry Kane. De bal wijkt nog af op een Portugees en verdwijnt via de Engelse spits tegen de netten.

Het Tottenham Hotspur Stadium ontplofte, maar de vreugde was van korte duur. Scheidsrechter Danny Makkelie werd door de VAR naar de monitor geroepen. Verdict: buitenspel van Kane, geen doelpunt en geen kwalificatie voor de Spurs. De schuldige: de knie van de topspits.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De poppen gingen aan het dansen. Tottenham-speler Eric Dier snapte er helemaal niks van en ging verhaal halen bij de Nederlandse ref. Die legde met brede grijns uit wat er precies aan de hand was. “Offside”, stelde Makkelie. “Waarom, hij speelt de bal achteruit?!”, sakkerde Dier.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik heb geen idee wat er net gebeurd is”, aldus Matt Doherty na afloop bij BT Sport. “Ik moet er de regelgeving is op nalezen want als de bal een tegenspeler raakt, dan is het een nieuwe fase. Niet?”

Trainer Antonio Conte kreeg in het tumult een rode kaart voor protest en was ook achteraf nog steeds ziedend. “Ik denk dat de goal een goal was”, aldus de Italiaan. “Ik begrijp er niks van, de lijn die ze trokken… De VAR brengt veel schade toe aan het voetbal. Ik vraag me ook af wat er zou gebeurd zijn in een ander stadion, met een grote club. Zouden ze dit dan ook afgekeurd hebben? Ik voel veel oneerlijkheid op dit moment. Ik hou niet van deze… niet zo positieve zaken. De rode kaart? Misschien was ik gewoon de populairste man op het veld, daarom dat hij ze mij gaf.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op de persconferentie zei Conte ook nog. “De bal ligt vóór Kane… Het spijt me, maar ik ben echt boos. Deze situatie kan je toch beter inschatten. Er is geen gerechtigheid in dit soort situaties. Als ik dit zie, word ik niet goed.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Britse kranten hadden een vette kluif aan de hele zaak en waren in koor akkoord met Antonio Conte en de zijnen. Gewezen Tottenham-speler Glenn Hoddle werd er zelfs wat emotioneel van.

“Ik heb hier al lang over nagedacht, maar… Er gaan geen supporters meer naar de stadions komen als dit blijft voortduren. Als speler wil je doelpunten kunnen vieren, evenals de fans. Vandaag de dag gaat een bal binnen en vier je, om dan te horen dat er niks te vieren valt. Zo haal je alles wat zo leuk is aan het voetbal uit het voetbal.