Hun laatste gasten ontvangen ze op kerstavond: tweesterrenrestaurant Pastorale stopt ermee na 30 jaar

Met kerstavond ontvangen sterrenchef Bart De Poorter en zijn team voor de laatste keer gasten in de Pastorale. Na dertig jaar is het tijd voor iets nieuws en sluit het tweesterrenrestaurant in Rumst de deuren. “Ik heb dertig jaar alles gegeven”, zegt De Pooter.

Het was in een oude pastorijwoning in Reet dat dertig jaar geleden het restaurant Pastorale zijn deuren opende. Gaandeweg groeide de zaak uit tot een sterrenzaak - ze behaalde twee sterren in 2003 en 2006 - en is internationaal gekend. Ze wonnen doorheen de jaren ook verschillende prijzen. Maar na dit jaar is het genoeg geweest. Nog één keer schotelt het team een kerstdiner voor op 24 december, daarna gaat de sleutel definitief op de deur.

Alles gegeven

“Ik heb hier altijd alles gegeven samen met een fantastisch team”, zegt sterrenchef Bart De Pooter. “Nu wil ik dit hoofdstuk afsluiten in stijl met een hoogtepunt. Mijn grootste dank gaat uit naar alle medewerkers. Het is een voorrecht dat ik met hen heb mogen samenwerken.”

Toch blijft De Pooter niet bij de pakken zitten. In oktober opende WILDn, het plantbased restaurant in Sapphire House Antwerp, en op 14 januari 2023 start hij al met een nieuw concept: ‘Vis van A’. “We brengen een totaalconcept voor liefhebbers van kwalitatieve vis. Het menu wordt bepaald in functie van de vangst van de dag en de oogst van lokale en biologische visboeren”, laat De Pooter weten.

Buiten een winkel- en restaurantgedeelte omvat het concept een raw bar, een coral reef bar, en een exclusief terras aan het water. De locatie? Hangar 26-27 op de Rijnkaai. “Net zoals ik vol trots terugkijk op de afgelopen dertig jaar, kijk ik met goesting uit om aan het roer te staan van dit nieuwe hoofdstuk met het vertrouwde team van de Pastorale.”