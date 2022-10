Man die wereld rondgaat omdat hij zich met hoofd vastkleefde aan schilderij van Vermeer, is Belgische klimaatactivist

Ze doen het om aandacht te vragen voor het klimaat. Maar hun protest botst steeds meer op onbegrip en ergernis bij de publieke opinie. De drie Belgen die donderdag in Den Haag actie voerden in Het Mauritshuis, kregen een pak verwijten naar het hoofd geslingerd en zaten ’s avonds nog altijd in de cel. Onder hen Bruggeling Wouter Mouton (45).

De Nederlandse politie heeft het over drie Belgen, veertigers.

Maar Marjolein Moreaux, woordvoerder van klimaatbeweging Extinction Rebellion, is formeel. De man die zich in Het Mauritshuis in Den Haag met zijn hoofd heeft vastgeplakt aan het wereldberoemde schilderij ‘Meisje met de Parel’ van Johannes Vermeer is er eentje van hen, Bruggeling Wouter Mouton.

“Gelukkig is het schilderij niet beschadigd omdat er een beschermend glas voor geplaatst is”, zegt het Mauritshuis in een schriftelijke reactie. Maar de kunst- en cultuurwereld reageert toch vol afgrijzen op de actie.

Nu ze weten dat ze er aandacht mee krijgen, plakten klimaatactivisten zich de voorbije weken zowat overal aan vast of besmeurden ze beroemde kunstwerken met soep of puree. Dat lokte vooral verontwaardigde en boze reacties uit. Want sympathie voor hun acties voor het klimaat en het milieu krijgen de actievoerder, door sommigen zelfs ecoterroristen genoemd, nog nauwelijks. Zeker niet als ze musea viseren.

“Het zou logischer zijn om mezelf vast te plakken aan de poorten van TotalEnergies of daar soep naar te gooien, maar daar kijkt niemand van op. Dan rest enkel burgerlijke ongehoorzaamheid om aandacht te krijgen om mijn punt te kunnen maken”, zei Mouton eerder deze week nog zelf in Het Nieuwsblad.

Ronde van Vlaanderen

© epa-efe

Mouton, lid van klimaatbeweging Extinction Rebellion, haalde in april voor het eerste het nieuws toen hij in een T-shirt met het opschrift ‘Climate justice now’ opdook aan de finish van de Ronde van Vlaanderen. Een paar weken later speelden Anderlecht en AA Gent de finale van de Beker van België op de Heizel. In minuut 85 liep Mouton het veld op en maakte hij zichzelf met snelbinders vast aan de doelpaal. ‘No football on a dead planet’, stond er dit keer op zijn shirt.

Een maand later, op 19 juli, lijmde hij zichzelf in het Groeningemuseum vast aan het vijftiende-eeuwse schilderij ‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ van Jan van Eyck en deed dat een maand later nog eens over bij Manneken Pis in Brussel.

De drie Belgen zaten tot donderdagavond in een Nederlandse politiecel. Ze zullen zich later voor de rechter moeten verantwoorden.