Moederbedrijf achter Facebook crasht op beurs bij openingsbel

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, is donderdag bij de opening van de beurs in New York met 25 procent gecrasht. Beleggers kunnen de oproep van topman Mark Zuckerberg om geduld uit te oefenen maar moeilijk verteren.

Sinds het begin van het jaar is de waarde van Meta al met 61 procent gezakt. De Facebook-moeder zag daardoor maar liefst 672 miljard dollar aan marktwaarde verdampen. Het concern dreigt zelfs buiten de top twintig van grootste Amerikaanse bedrijven te vallen.

Woensdag had Zuckerberg bij een toelichting van tegenvallende omzetvooruitzichten nog geprobeerd om beleggers te sussen. Hij vroeg hen om geduld uit te oefenen bij de investeringsstrategie van Meta, dat massaal geld pompt in nog onbewezen technologie zoals virtual reality, artificiële intelligentie en de zogenaamde metaverse. Zuckerberg kon daarbij wel niet aangeven in hoeverre die investeringen zouden renderen.

Meta zag de omzet in het derde kwartaal afnemen met 4,5 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Het was nog maar de tweede keer ooit - na het tweede kwartaal van dit jaar - dat het bedrijf een omzetdaling rapporteerde. Meta verwacht dat die trend zich ook in het laatste kwartaal doorzet.