Raad van State bevestigt intrekken van erkenning Moslimexecutieve

Van Quickenborne trok vorige maand de erkenning in van het Executief van de Moslims van België (EMB) als officiële gesprekspartner van de islamitische geloofsgemeenschap. De minister drong immers al lang aan op hervormingen om het orgaan onafhankelijker, representatiever en transparanter te maken. Het mandaat van de leden was al tweeënhalf jaar verstreken en nieuwe verkiezingen werden niet in het vooruitzicht gesteld, aldus de minister.

Vijf leden van de Moslimexecutieve en een vzw trokken daarop naar de Raad van State. Ze vroegen een schorsing van het KB van 29 september “bij uiterst dringende noodzakelijkheid”. Maar hun verzoek werd verworpen.

Volgens de Raad van State kunnen ze niet aanvoeren dat ze optreden in naam van het EMB. “In eigen naam kunnen ze geen vordering instellen die erop gericht is een aanspraak die hun niet toebehoort, alsnog gerealiseerd te zien worden. Zij beschikken derhalve niet over de vereiste hoedanigheid om de voorliggende vordering bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te stellen”, staat in het arrest. De Moslimexecutieve zelf is geen verzoekende partij in het ge