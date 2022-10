De paus, de maffia en seksslavinnen: nieuwe Netflix-serie belicht de mysterieuze verdwijning van Emanuela (15)

Met de regelmaat van de klok verschijnen nog altijd affiches van Emanuela Orlandi in het straatbeeld in Rome. — © BELGAIMAGE

In het uitgebreide uitstalraam van Netflix ligt een krokantje dat qua spanning, mysterie en intriges zijn gelijke nauwelijks kent. De docuserie Vatican girl kampeert al sinds de lancering een goede week geleden in de top tien van de streamingdienst en vertelt het verhaal van de mysterieuze verdwijning van de 15-jarige Emanuela Orlandi in de zomer van 1983 in het Vaticaan. De ingrediënten: de paus, corrupte bankiers, de maffia, de Amerikaanse president en een netwerk van seksslavinnen. Waargebeurd.