De Croo gelooft in akkoord met Engie over verlenging kernreactoren binnen afgesproken termijn

Volgens premier Alexander De Croo is er zowel bij de regering als bij kernexploitant Engie een bereidheid om “binnen de afgesproken termijn” - eind dit jaar - tot een akkoord te komen over de verlenging van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3. Dat heeft hij donderdag gezegd in de Kamer.

De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen al maanden met Franse energiegigant over de voorwaarden van de verlenging van de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar.

In juli werd een onderhandelingskader overeengekomen, dat tegen eind dit jaar tot een finaal akkoord moet leiden. Het federale kernkabinet komt donderdagavond nog samen voor een stand van zaken.

Verschillende partijvoorzitters mengden zich de afgelopen weken in de debatten, wat Vlaams Belang-Kamerlid Reccino Van Lommel er donderdag toe noopte premier Alexander De Croo te bevragen tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Volgens die laatste zijn de afspraken binnen de regering over de verlenging van de kerncentrales “zeer duidelijk”. Het gaat om “complexe onderhandelingen”, maar aan beide kanten van de tafel “is er de bereidheid om tot een akkoord te komen binnen de afgesproken termijn”. Ten laatste om 31 december van dit jaar zou er een compromis moeten zijn. “Begin volgend jaar moet er meer duidelijkheid zijn”, zei de premier.

Op vlak van bevoorradingszekerheid, een bezorgdheid van Van Lommel, is er geen probleem, benadrukte De Croo. “Vandaag is het zo dat ons land onze buurlanden helpt. Ons land zorgt ervoor dat Frankrijk en Duitsland niet in de problemen komen op het gebied van elektriciteit. Dat is de internationale rol die we spelen en we zullen dat blijven doen.”