De verzekeraars in ons land tellen in verhouding méér ongevallen met elektrische wagens dan met auto’s op benzine of diesel. De verklaring? “Een kwestie van wennen”, zegt AXA. Want een elektromotor trekt veel sneller op dan wanneer je op een klassiek gaspedaal drukt. De verzekeraar stuurt daarom een preventieboodschap naar wie zich elektrisch verzekert: “Pas in het begin extra op.”