TV-figuren scharen zich achter open brief tegen dolfinarium: “Minister, zwem niet langer in rondjes en houd woord”

Onder meer televisiepresentatrice An Lemmens en ‘Thuis’-acteur Pol Goossen steunen de open brief van dierenrechtenorganisatie Bite Back België die gericht is naar minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Via de open brief willen ze druk zetten op het uitdoofbeleid van dolfinaria die de minister in 2019 in zijn beleidsplan zette.

Het Boudewijn Seapark in brugge is het laatste dolfinarium in Vlaanderen waar nog steeds dolfijnen gehouden worden. “Acht, om precies te zijn, op een ruimte van 850 m², in een tank van beton en glas. De dolfijnen moeten er tweemaal per week optreden in een show”, klinkt het in de open brief.

Via de open brief wil Bite Back België de kwestie nog maar eens op de politieke agenda zetten. “Men heeft het wel eens over vijf minuten politieke moed. Wel, u toonde reeds die moed toen u in 2019 een mogelijk uitdoofbeleid voor dolfinaria in uw beleidsplan zette, en uw plannen staafde en verdedigde in het parlement”, richt de brief zich tot minister Weyts. “Het is tijd om de daad bij het woord te voegen. Na meerdere lockdowns weten we hoe het voelt om opgesloten te zitten, om weg te willen. Minister Weyts, zwem niet langer in rondjes en houd woord.”

De brief werd door verschillende tv-figuren, ondernemers en politici ondertekend, waaronder An Lemmens, Pol Goossen en Vlaams Parlementslid Meyrem Almaci (Groen).

Om de dolfinaria te kunnen sluiten, moeten er eerst verschillende opties onderzocht worden. Daardoor is er een onderzoek bezig. “Momenteel is er een wetenschappelijk onderzoek bezig naar een uitdoofscenario”, vertelt Michaël Devoldere, woordvoerder van minister Weyts. “Via dit onderzoek wordt er gekeken als een uitdoofscenario nodig is. Mocht dit nodig zijn, wordt er onderzocht wat er met de dolfijnen moet gebeuren als er effectief sprake is van een sluiting. Dit komt omdat de dolfijnen die geboren zijn in gevangenschap of daar al even zitten, niet meer over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om in open zee te overleven. Via dit onderzoek, wordt er een beslissing genomen over de dolfinaria.”