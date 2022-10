“Westen speelt gevaarlijk, vuil en dodelijk spelletje”, zegt Poetin tijdens speech voor pro-Kremlin denktank

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag zijn jaarlijkse speech gegeven op de conferentie van de Valdai Discussion Club. Dit jaar luidt het thema: ‘Een post-hegemoniale wereld: rechtvaardigheid en veiligheid voor iedereen’. Hij had het - vanzelfsprekend - over de oorlog in Oekraïne, maar ook over Taiwan en de globale voedselsituatie.

Poetin begon zijn toespraak door uit te halen naar het Westen. “Ze voeden de oorlog in Oekraïne, escaleren de provocaties rond Taiwan en destabiliseren de wereldvoedsel- en energiemarkten”, zegt hij. “Dominantie over de wereld is precies wat het Westen in dit spel wil inzetten. Een gevaarlijk, vuil en dodelijk spelletje”. Ze testen de soevereiniteit van landen en stellen de identiteit van mensen en landen op de proef “zonder belang voor de interesses van andere landen. Anderen hebben geen recht op hun eigen unieke pad. Iedereen moet de regels van het Westen volgen.”

Poetin waarschuwde het Westen dat wie wind zaait, storm zal oogsten. Zo zei de Russische president dat Rusland toenadering tot het Westen en de NAVO had gezocht, maar dat zij dit hebben afgeslagen.

Hoewel Rusland zichzelf niet als een vijand van het Westen zag of ziet, aldus Poetin, kantte de Russische president zich wel sterk tegen de westerse waarden tijdens zijn speech. Zo zei hij dat het Westen “een dozijn genders en gayparades” kan introduceren, maar dat niet aan andere landen moet opleggen. “Laat ze doen wat ze willen. Maar ze hebben niet het recht te eisen dat anderen in hun voetsporen treden.” Rusland daarentegen probeert geen waarden en normen aan anderen op te dringen, klonk het.

© AP

“Westen niet is staat eenzijdig te regeren”

Opvallend is wel dat de Russische president het Westen aanporde tot onderhandelingen over een gezamenlijke toekomst in mondiale aangelegenheden. “Hoe sneller, hoe beter”, aldus Poetin in Moskou. Toch klonk zijn boodschap helder: “Niemand is in staat geweest of zal in staat zijn om Rusland van de geopolitieke kaart te vegen.” Volgens de president loopt een periode van “onverdeelde overheersing van het Westen ten einde.” Het Westen is, volgens hem, “niet in staat om eenzijdig te regeren... hoezeer het dat ook probeert.”

Ook riep hij op tot de oprichting van een nieuw internationaal, financieel platform dat niet door een instantie wordt gecontroleerd. Verder had hij het ook over de Nord Stream-pijpleiding, waarvan hij de beschadiging “buiten alle redelijkheid” noemde.

“Speciale militaire operatie”

Tijdens zijn speech zelf ging Poetin niet specifiek in op de oorlog in Oekraïne. Tijdens een lange Q&A achteraf. Zo zei hij dat hij voortdurend denkt aan de Russische soldaten die in Oekraïne gesneuveld zijn, maar dat Moskou geen andere keuze had dan de “speciale militaire operatie” te starten. Het oostelijke Donbassgebied zouden zonder een Russische interventie niet overleefd hebben, beweerde Poetin.

© via REUTERS

Verder zei hij ook dat de gebeurtenissen in Oekraïne in 2014 - toen de pro-Russische president van Oekraïne door straatprotesten uit zijn ambt werd gezet - rechtstreeks geleid hebben tot de huidige situatie.

Daarnaast kwam de president ook terug op de “vuile bom”. Zo beweerde hij dat Oekraïne de technologie heeft om zo’n bom te maken en zou Rusland nooit gesproken hebben over het inzetten van kernwapens. “Wij hebben er slechts op gehint in antwoord op verklaringen van westerse leiders.”

Geopolitieke en economische ontwikkelingen

Tijdens de Valdai-conferentie gaat Poetin traditioneel in gesprek met de (internationale) gasten en licht er de meest recente ontwikkelingen op geopolitiek en economisch vlak toe.

De Valdai Discussion Club werd in 2004 in het leven geroepen met de bedoeling om een brug te slaan tussen Rusland en de internationale intellectuele elite. Sinds 2014 vindt de bijeenkomst plaats in Sotsji, maar tijdens de coronapandemie verhuisde het evenement naar de Russische hoofdstad. Ook dit jaar vindt het plaats in Moskou.

Vorig jaar had Poetin het over de betrekkingen tussen Rusland, de VS en Oekraïne. Hij sprak toen ook over een mogelijke erkenning van het taliban-regime, de coronapandemie en over de gascrisis die toen in Europa de kop opstak.

