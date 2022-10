KU Leuven ontzet bekende professor uit alle leidinggevende functies na klachten over machtsmisbruik

De KU Leuven heeft een bekende professor inspanningsfysiologie uit al zijn leidinggevende functies gezet, zo meldt ROBtv en wordt door de universiteit bevestigd. Al jarenlang kwamen er tegen de man meldingen binnen over machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Het heeft te lang geduurd voor daar echt gevolg aan is gegeven, zegt de advocaat van enkele slachtoffers.

“Er zijn maatregelen genomen zodat de professor geen leidinggevende functies meer kan bekleden”, zo bevestigt de persdienst van de KU Leuven. “Dat betekent dat hij geen onderzoeksactiviteiten meer kan aansturen waarbij medewerkers moeten worden ingezet.” Oftewel: de professor in kwestie kan wel nog lesgeven, maar komt minder of zelfs helemaal niet meer in contact met medewerkers of andere personen.

Bij de universiteit kwamen jaren geleden al tal van meldingen en klachten binnen over de professor. Er is sprake van verbale agressie, van pesterijen en intimidatie. Eerder dit jaar getuigden enkele medewerkers daarover nog in het VRT-programma Pano. In een interne tuchtprocedure werd de professor vrijgesproken omdat die meldingen en feiten verjaard zijn. Dat de KU Leuven nu toch actie onderneemt, is het gevolg van een rapport van een externe preventieadviseur.

De maatregelen komen rijkelijk laat, vindt advocaat Christine Mussche, die enkele van de betrokken medewerkers vertegenwoordigt. “Als we weten dat tegen de welbepaalde professor al sinds 2010 bepaalde klachten werden geformuleerd. Informeel, maar daarom niet minder geloofwaardig of minder bruikbaar om het bestaand probleem aan te pakken”, zegt ze in het interviewprogramma ‘Uitgelicht’. “Dan kan ik maar één ding zeggen, dat is dat het ongelooflijk lang geduurd heeft vooraleer daar echt gevolg aan gegeven is.”