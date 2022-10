Trainer krijgt steun van Vincent Kompany na kritiek over aantal zwarte coaches in de Premier League: “Er is nog veel werk”

Vincent Kompany scheert momenteel hoge toppen met Burnley. De ‘Clarets’ staan aan kop in The Championship en azen op promotie naar de Premier League. Maar onze landgenoot is meer dan een coach, hij is een man met mening. Ook in het Verenigd Koninkrijk.

Uit recent Brits onderzoek bleek onlangs dat 43 procent van de voetballers in de eerste tot en met vierde klasse zwart is. Daartegenover heeft slechts 4,4 procent van de trainers een kleur.

“We moeten mensen van kleur kansen geven”, was Crystal Palace-coach Patrick Vieira, de enige zwarte trainer in de hoogste afdeling , kritisch. “We zijn net zo goed als alle anderen en we moeten dan ook dezelfde mogelijkheden krijgen als alle anderen. Als zwarte voetballers hebben we het moeilijk om ons iets meer te verbinden met de mensen die de beslissingen maken. Maar over de hele lijn denk ik dat de deur voor ons niet openstaat.”

© Craig Thomas/News Images/Sipa USA

“Stem wordt gehoord”

Kompany deelt de gevoelens van de Franse ex-international. “Het belangrijkste van allemaal is dat het start aan de top, daar moeten we vertegenwoordiging krijgen”, aldus de trainer van Burnley bij BBC Radio Lancashire. “En de top, dat is niet de manager. De top is het allerhoogste niveau, zijnde de bestuurskamers, besluitvormers en instituties. Als je daar vertegenwoordigd bent, dan komen er – na verloop van tijd, dus niet met een vingerknip – meer en meer kansen.”

Al klinkt het wel dat het in Engeland “beter” is dan in andere landen. “Dat staat buiten kijf”, aldus Kompany. “Het debat leeft dus meer in anderen landen. Een stem wordt hier gehoord, dat is een goed punt om van te vertrekken. In veel landen wordt je zelfs niet gehoord als je spreekt. In dat geval zorgen besluitvormers ervoor dat het debat wordt neergesabeld – doordat ze bijvoorbeeld hun eigen nieuwskanalen hebben – omdat het tegen hun eigen belangen indruist. In Engeland kan je gehoord worden en dat is positief. Maar er is nog veel vooruitgang mogelijk.”