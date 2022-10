Union dropt Loïc Lapoussin in basis op bezoek bij Malmö in zoektocht naar groepswinst in Europa League

Union-coach Karel Geraerts heeft geen grote verrassingen in petto in zijn basiself om donderdagavond het Zweedse Malmö FF te bekampen op de vijfde speeldag van de Europa League. De Limburger dropt de Malagassiër Loïc Lapoussin ten koste van Simon Adingra in de basis.

Op zoek naar de zege en de daaraan gekoppelde groepswinst in groep D stuurt Geraerts doelman Anthony Moris en verdedigers Siebe Van Der Heyden, Christian Burgess en Ismaël Kandouss de wei in.

Lapoussin en Bart Nieuwkoop nemen de flanken voor hun rekening, terwijl Senne Lynen, Teddy Teuma en Lazare Amani het middenveld vormen. Het duo Dante Vanzeir en Victor Boniface leidt de aanvalslinie tegen het nog puntenloze Malmö.

Union is groepsleider met tien punten en verzekert zich met een driepunter in Zweden altijd van de eerste plaats, ongeacht het resultaat van Union Berlin-Braga. Een punt kan ook volstaan op voorwaarde dat Union Berlin-Braga geen winnaar oplevert.

In de heenmatch aan Den Dreef in Leuven haalden de Unionisten tot twee keer toe een achterstand op. Goals van Teuma en Boniface in enkele minuten tijd maakten uiteindelijk het verschil in het voordeel van USG (3-2).