BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive noemt 2022 “geweldig jaar voor Belgische sport”

Koning Filip en koningin Mathilde ontvingen donderdagnamiddag in het Kasteel van Laken de Belgische topatleten die zich tijdens 2022 hebben onderscheiden. “Het is een geweldig jaar geweest voor de Belgische sport”, zei een glunderende Jean-Michel Saive, voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

Saive blikte meer dan tevreden terug op de Belgische prestaties dit jaar. “We telden twintig medailles op de Wereldspelen. En wat een zomer kregen we, met knappe prestaties in de atletiek, het wielrennen, paardrijden, judo, enzovoort. Als je de grote groep atleten bekijkt die vandaag aanwezig is, zie je dat ze de kleuren van België waardig vertegenwoordigd hebben op het hoogste niveau.”

Voor 2023 wenst de voormalige tafeltennisser dat de Belgische atleten “stappen blijven zetten en ons land in de kijker sporten”. “We geven ze een beetje rust om opnieuw te beginnen met nieuwe ambities voor 2023, en dan komen we beetje bij beetje dichter bij Parijs”, besloot Saive, verwijzend naar de Spelen van 2024 in de Franse hoofdstad.