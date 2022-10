Imam Iquioussen onder elektronisch toezicht geplaatst

De Marokkaanse imam Hassan Iquioussen is woensdag onder elektronisch toezicht geplaatst door de onderzoeksrechter in Doornik. Tegen de man is op vraag van Frankrijk een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Nog steeds onderworpen aan het arrestatiebevel, zal de verdachte binnenkort voor de kamer van inbeschuldigingstelling van Bergen verschijnen, die zijn aanhouding al dan niet zal bevestigen.

“Het plaatsen onder elektronisch toezicht is een van de prerogatieven van de onderzoeksrechter. Het is een modaliteit van het aanhoudingsmandaat. Vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij in voorlopige hechtenis zat, zal de betrokkene op een specifiek adres in België moeten verblijven. Hij is dus nog steeds onderworpen aan het arrestatiebevel en zal binnenkort voor de KI moeten verschijnen, die zal beslissen over het vervolg dat aan de zaak moet worden gegeven”, verduidelijkt subsitituut-procureur Frédéric Bariseau van Doornik.

De 58-jarige imam werd geboren in Frankrijk, maar heeft de Marokkaanse nationaliteit. Iquioussen zou dicht staan bij de Moslimbroederschap en zich, volgens gerechtelijke documenten, uitgesproken hebben tegen de lekenstaat, aangezet hebben tot “een soort van separatisme”, “complotten over islamofobie” gevoed hebben en “antisemitische theorieën ontwikkeld hebben”.

Frankrijk had zijn uitwijzing naar Marokko bevolen, waarna Iquioussen op de vlucht sloeg. Onze zuiderburen vaardigden daarom een Europees aanhoudingsbevel uit tegen hem. Uiteindelijk werd Iquioussen op 30 september opgepakt in de regio Bergen.

De imam riskeert een gevangenisstraf van drie jaar in Frankrijk voor het ontduiken van zijn arrestatie. De imam betwist zijn uitlevering en zijn advocaat pleitte voor de raadkamer van Doornik dat zijn cliënt een oneerlijk proces in Frankrijk riskeert.