Slachtoffer in ondergrondse parkeergarage kwam om het leven als gevolg van aanrijding

Het slachtoffer dat zondagnacht om het leven kwam in een ondergrondse parkeergarage in de Van Ertbornstraat overleed als gevolg van de aanrijding. Dat blijkt uit de autopsie die het Antwerps parket liet uitvoeren. Hoe de man op die locatie terecht kwam, blijft onduidelijk.

Het ongeval gebeurde zondagnacht rond 2.45 uur in de Van Ertbornstraat, een zijstraat van de De Keyserlei. Bij het binnenrijden van de ondergrondse parkeergarage van de Antwerp Tower merkte een vrouw hoe ze over iets hobbelig reed. Toen ze uitstapte, bleek dat ze over een man gereden was. Het slachtoffer, een 41-jarige man van Roemeense afkomst zonder gekende woonplaats, overleed ter plaatse.

Omdat de omstandigheden van het ongeval enorm onduidelijk waren, kwam het gerechtelijk labo en de wetsdokter ter plaatse. Op vraag van het Antwerps parket werd ook een autopsie uitgevoerd. Daaruit bleek dat het slachtoffer is overleden door de verwondingen die hij opliep bij de aanrijding. “Alles wijst op een tragisch ongeval”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.