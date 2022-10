Kapotte vaas paste niet in glasbol dus liet Cathy ze ernaast staan: boete en ‘opruimkosten’ kosten haar 342 euro

Glasafval kan je beter niet achterlaten in de buurt van een glascontainer. Dat weet Cathy Delhaisse uit Mechelen nu als geen ander. Toen een kapot vaasje niet in de glasbol paste, liet ze het achter in een zak. Dat kwam haar heel duur te staan. De boete voor sluikstorten en de factuur voor de opruiming kosten haar samen 342 euro.

Cathy Delhaisse bracht glas naar een glascontainer in de buurt. Daarbij ook een kapot vaasje dat haar in de winkel anderhalve euro kostte. “Maar het was te groot en het paste niet in de opening van de glascontainer”, zegt ze. En dus liet de Mechelse het vaasje in een plastic zak achter vlak naast de glasbol. Ze was zich van geen kwaad bewust. Tot ze enkele dagen later een boete voor sluikstorten in de brievenbus kreeg.

Tiental foto’s als bewijsmateriaal

Omdat er op sommige plaatsen in Mechelen een hardnekkig probleem van sluikstorten is, zet de milieucel bewakingscamera’s in. Zo’n camera filmde ook Cathy Delhaisse toen ze passeerde aan een glasbol in de Ploegstraat. “Dat leverde mij een boete van 75 euro op. Er zat een tiental foto’s bij als bewijsmateriaal. Ik kon ermee leven en ik heb ze betaald”, vertelt de dame.

Maar daar bleef het niet bij. Begin deze maand ontving Delhaisse nog een tweede brief van de stad. Ditmaal zat er een factuur van 267,50 euro in de enveloppe. Die rekent de stad Mechelen aan voor de opruimingskosten van een glazen vaasje door een arbeider van de uitvoeringsdiensten. Een bedrag dat voor haar buiten alle proportie is. “Ik heb ze gecontesteerd, maar na tien dagen heb ik nog geen antwoord gekregen. Voor een klein vaasje vind ik dat toch veel geld”, zegt Cathy Delhaisse.

“Als de glascontainer vol zit, moet je met je afval naar het containerpark”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. — © Dirk Vertommen

Cathy Delhaisse hoopt dat de stad de factuur nog zal kwijtschelden, maar die kans is wellicht klein. “Ik wist niet dat het zo’n groot probleem was, maar dit zal me geen tweede keer overkomen”, zegt ze. Alles samen stelde de milieucel van de stad dit jaar al 192 processen-verbaal op voor sluikstorten.

“Sluikstort trekt sluikstorten aan”

“Een sluikstort trekt sluikstorten aan en dat willen we absoluut voorkomen”, reageert Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Vld-Groen-m+). Onder andere in de buurt van glascontainers is dat een steeds weerkerend probleem. “Soms zit de glascontainer vol en zetten mensen hun afval ernaast, maar er zijn ook mensen die niet de moeite doen om hun glasafval in de container te stoppen. Ze schuiven hun kartonnen doos er dan gewoon naast”, legt de burgemeester uit.

Om die reden werkt de milieucel met camera’s om sluikstorters te betrappen. “Het is moeilijk om een onderscheid te maken. Of dat nu om een vaas gaat, of om een volle doos. Het mag niet. We moeten een lijn trekken. Als de glascontainer vol zit, moet je met je afval naar het containerpark”, zegt Vandersmissen.