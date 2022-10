Moskou dreigt ermee Amerikaanse commerciële satellieten aan te vallen

Rusland dreigt ermee Amerikaanse commerciële satellieten aan te vallen als die blijven gebruikt worden om informatie over de oorlog in Oekraïne door te spelen aan Kiev. Konstantin Vorontsov, een vertegenwoordiger van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, waarschuwde bij de Verenigde Naties voor een mogelijke “tegenaanval op deze quasi civiele infrastructuur”.

In de oorlog spelen satellietbeelden een belangrijke rol om meer informatie in te winnen over het terrein en de vijandelijke troepen. Een aantal westerse landen deelt die gegevens met Kiev voor defensiedoeleinden. Aangezien het Russische satellietnetwerk minder dicht is, heeft Oekraïne hier gedeeltelijk een informatievoordeel.

Rusland is in staat om kunstmanen neer te schieten. Dat bewees het land vorig jaar door een van zijn eigen afgedankte satellieten neer te halen met een laserwapen. Hierop volgde heel wat internationale verontwaardiging. De VS verweten Rusland “roekeloos” te zijn, maar Moskou wees die beschuldiging af.

Washington waarschuwde Moskou en beloofde een eventuele Russische aanval te beantwoorden met “een reactie op maat van de dreiging die gesteld wordt”, zei John Kirby, de woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad. De Verenigde Staten zouden “Rusland verantwoordelijk houden voor een dergelijke aanval, als die zou plaatsvinden”, voegde hij eraan toe.