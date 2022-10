Anderlecht-fans reageren met spandoeken op uitspraken van voorzitter Wouter Vandenhaute

“Supporters zijn het kapitaal van een club. We nemen hen zeer serieus en we luisteren. Maar tegen zo’n kleine groep kun je niets doen. Het vertrouwen tussen het voetbal en de politieke wereld moet heropgebouwd worden”, zei voorzitter Wouter Vandenhaute maandag. “We hebben een héél groot probleem in het Belgisch voetbal vandaag. Ik was een jonge sportjournalist op het moment van het Heizeldrama. Dat hooliganisme was toen een enorm issue en daar is vanuit het voetbal en vanuit de politiek toen keihard samen aan gewerkt. Wij hebben opnieuw nood aan intensief overleg met de overheid en met de politie, want wij kunnen dit niet alleen. We zullen vanuit de Pro League ook met oplossingen en suggesties komen. De overheid moet in het voetbal weer een bondgenoot zien.”

Die uitspraken zijn blijkbaar blijven hangen bij de fans van paars-wit, die afgelopen zondag Sclessin in de fik zetten met vuurpijlen en rellen.