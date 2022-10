AA Gent gaat met Ibrahim Salah in voorhoede op zoek naar overwinning in Ierland, Hugo Cuypers ziek in hotel

Doelman Paul Nardi krijgt Bruno Godeau, Michael Ngadeu en Joseph Okumu in een driemansdefensie voor zich, terwijl Jens Petter Hauge en Matisse Samoise de flanken afdweilen. Vadis Odjidja en Sulayman Marreh vormen de centrale as, met Andrew Hjulsager voor hen als aanvallende middenvelder. De beloftevolle Ibrahim Salah krijgt in de voorhoede zijn eerste basisplaats op het Europese toneel en wordt geflankeerd door routinier Laurent Depoitre.

Er heerst ook griep bij AA Gent. Enkele spelers hebben er last van, met Hugo Cuypers als zwaarste slachtoffer. De spits bleef in het hotel. Sven Kums zit op de bank na een trap op de teen.

De Buffalo’s staan momenteel pas derde in groep F met 4 punten. Shamrock bekleedt de rode lantaarn met 1 schamel punt. In het andere duel in de poule ontvangt nummer twee Molde (7 ptn.) groepsleider Djurgardens IF (10 ptn.).