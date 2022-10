Onze podcast ‘Vrolijke Vrekken’ wint op Belgian Podcast Awards

Maar liefst drie nominaties had Het Nieuwsblad beet bij de Belgian Podcast Awards. Eentje in de categorie ‘Lifestyle’ met onze podcast ‘Seks verandert alles’, eentje in de categorie ‘News & politics’ met ‘De stemmen van assisen’ en tenslotte zijn ook onze ‘Vrolijke vrekken’ genomineerd in de categorie ‘Smartest podcast’.

Die laatsten mochten donderdagavond met een beeldje naar huis keren. Ewoud en Kristof wonnen met ‘Vrolijke Vrekken’ in de categorie ‘Smartest Podcast’. “Dit hadden we nooit durven geloven toen we minder dan een jaar geleden begonnen. We willen ook zeker de inflatie bedanken, want het thema besparen is brandend actueel”, reageren onze Vrolijke Vrekken na het in ontvangst nemen van hun award.

Luister hier naar de podcasts van Het Nieuwsblad.