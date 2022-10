Man steekt willekeurig mensen neer in Italiaanse supermarkt: 1 dode en 6 gewonden

In een supermarkt in Assago, in Noord-Italië, heeft een 46-jarige man willekeurig mensen neergestoken. Een kassier (30) heeft de aanval niet overleefd. Voetballer Pablo Marí was één van de zes gewonden. De dader is aangehouden.

De aanval gebeurde omstreeks 18.30 uur in de Carrefour-supermarkt in het winkelcentrum Milanofiori in Assago, in de provincie Milaan. Het was er druk toen, vol mensen die nog snel na het werk om boodschappen gingen. Een man van 46 zou een mes uit de winkelrekken hebben gehaald en viel daarmee in het wilde weg mensen aan. Hij zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. Meteen zette iedereen het in blinde paniek op een rennen.

Een 30-jarige kassamedewerker kreeg messteken in de borst en de buik. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. Zes andere mensen raakten gewond: vier onder hen zwaargewond en twee mensen minder ernstig, aldus de Italiaanse krant La Repubblica. Het gaat om vier mannen van 28, 30, 40 en 81 jaar oud. De lichtgewonden zijn twee oudere dames.

© LAPRESSE

Onder de gewonden is ook Pablo Marí, een Spaanse centrale verdediger bij Arsenal die momenteel uitgeleend is aan Monza. Hij werd per helikopter overgebracht naar het Niguarda-ziekenhuis. Hij is bij bewustzijn.”Pablo Marí had een redelijk diepe wonde in zijn rug. Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt”, aldus Adriano Galliani, de CEO van Monza, aan Sky News. “Zijn leven is niet in gevaar. Hij zou vlug moeten herstellen.”

© LAPRESSE

De politie sluit terrorisme uit. De dader had psychische problemen. Hij had een depressie en stond onder verplichte medische behandeling. Enkele omstaanders slaagden erin de man te overmeesteren. Ze leverden hem over aan de politie, die de man heeft aangehouden.