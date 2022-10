Voor uitblinker Yari Verschaeren is elke match belangrijk: “Er bestaan geen makkelijke wedstrijden meer voor Anderlecht”

Een goal en een assist voor Yari Verschaeren. Maar Anderlecht kwam niet verder dan een 2-2- gelijkspel tegen FCSB in de Conference League. Vooral voor rust was Anderlecht té slordig en té laks. Volgende week moet het winnen op het veld van Silkeborg om door te stoten in de Conference League.

FCSB is geen wereldploeg. Zeker niet tijdens deze Conference League: twee keer verloren ze met 5-0 van Silkeborg. Ze haalden maar twee punten, maar wel telkens tegen Anderlecht. Paars-wit kwam tegen de Roemenen telkens op voorsprong, maar gaf het nadien té makkelijk weg. “De drie punten waren vandaag het belangrijkste”, aldus Yari Verschaeren. “We voelden ons goed in de match en speelden bij momenten goed voetbal. We creëerden kansen, maar het was niet genoeg.”

Dat het niet genoeg was, lag vooral aan de makkelijke tegendoelpunten: Compagno kon te makkelijk het duel winnen van Vertonghen en Hoedt, en bij de tweede tegentreffer liep er wel meer mis. “We moeten daarop werken, de tegengoals vallen momenteel te gemakkelijk. We hebben de tweede goal van hen al kort besproken na de wedstrijd: iedereen heeft een taak bij een hoekschop, en we hebben elkaar niet genoeg gecoacht in die fase.”

Stilstaande fases

Verschaeren zelf blonk wel uit. De middenvelder mocht nog eens als nummer tien aan de bak en toonde dat hij er zin in had. Hij dribbelde veel, al kwam de laatste pass er niet altijd uit. Toch knapte hij knap de 1-0 tegen de touwen en schilderde hij de hoekschop op het hoofd van Vertonghen bij de 2-1. Die had eerder nog een vrije trap van diezelfde Verschaeren naast gekopt. “Dit systeem, met een nummer tien, ligt me het beste. Ik had er vandaag gewoon zin in”, aldus Verschaeren.

Voor Anderlecht wacht er nog een loodzwaar programma. Meer nog, de wedstrijd van komend weekend tegen Eupen is wellicht de makkelijkste die dit jaar nog volgt. Nadien zijn er immers nog matchen op Silkeborg, Antwerp en Lierse Kempenzonen, om het dan vlak voor het WK nog op te nemen tegen competitieleider Racing Genk. “Er bestaan geen makkelijke matchen meer voor Anderlecht. Elke match is belangrijk nu. Dat dat niet zou mogen voor Anderlecht? Neen, maar moesten we het kunnen uitleggen hoe dit allemaal komt, waren we wellicht allang uit onze negatieve spiraal. We willen er zo snel mogelijk uit, maar met de nieuwe trainer gaan er ook nog veel dingen veranderen.”

Elke kans grijpen

Volgende week op Silkeborg móét paars-wit winnen om de volgende ronde van de Conference League te halen, al wordt dat geen sinecure. De Denen toonden zich een stugge tegenstander in de eerste groepswedstrijd. “We moeten blijven hopen, en ik wil elke kans om door te stoten grijpen. Maar het zal niet makkelijk worden, ze wonnen twee keer met 5-0 tegen dit FCSB, dat zegt ook iets over hun kwaliteiten.”