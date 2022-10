“Ons ontzag mag even in de frigo”: Steven Defour met Malinwa op bezoek bij ‘leermeester’ Wouter Vrancken

“Ik heb vier mooie jaren gekend bij KV Mechelen, dat cijfer je niet zomaar weg”, zegt Vrancken. “Maar tijdens de match telt er ook nu maar één ding: ik wil winnen. Of ik een hoofdtrainer had gezien in Steven? Hij is welbespraakt en kan zeker iets op een groep overbrengen. Alleen hield hij vorig jaar zelf de boot nog af. Hij vond zich niet klaar. Nu zal hij aangevoeld hebben dat hij de ploeg weer op de rails kan krijgen door terug te grijpen naar herkenbare dingen en zo het vertrouwen te winnen.”

Ontzag even in de frigo

Defour keert dus terug naar de club waar hij op zijn zestiende debuteerde in eerste klasse en vandaag één van zijn leermeesters tegen het lijf loopt. “We weten hoe Wouter zijn ploeg laat voetballen, maar dat is niet bepaald een voordeel als ik naar de stand kijk. (lacht) Ons ontzag voor zijn werk steken we vanavond even in de frigo.”(mg, dige)