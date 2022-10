“Twee studenten voerden meisje dronken en hadden seks met haar tegen haar wil”: meer duidelijkheid over zedenfeiten van leden studentenclub Solvay

De zaak van de VUB-studenten die genoemd worden in het onderzoek van het parket naar zedenfeiten gaat over twee “mogelijke verkrachtingen”. Eén tijdens de jaarlijkse skireis met een meisje dat dronken gevoerd werd en een tweede enkele maanden voordien met een eerstejaarsstudente. Dat is bevestigd aan onze redactie. De beide mannen beweren dat alles met wederzijdse toestemming gebeurd is.