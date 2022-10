KU Leuven-rector Luc Sels: “Aantal meldingen grensoverschrijdend gedrag is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd”

Volgens rector Luc Sels van de KU Leuven leidt de aandacht in de media voor de verkrachtingszaak aan de universiteit ertoe dat slachtoffers opnieuw minder makkelijk naar het vertrouwensnetwerk stappen. De studente die verkracht werd is de voorbije dagen “opnieuw slachtoffer geworden”. Dat zei hij vrijdag in De ochtend op Radio 1.

De zaak draait rond een professor Pedagogie die in 2016 een studente verkracht heeft. Twee jaar later werd een officiële klacht ingediend en vorige week werd de professor veroordeeld. De voorbije dagen stond de zaak in het middelpunt van de belangstelling, Sels zegt dat hij van de vertrouwenscentra signalen krijgt dat dit de drempel voor slachtoffers om melding te maken doet stijgen.

De rector beklemtoont dat hoogleraar Filip D. in de cel zit “dankzij de goede samenwerking tussen het gerecht en de KU Leuven”. Op de vraag waarom hij niet eerder heeft gereageerd op de zaak, antwoordt Sels dat hij dat niet kon doen vooraleer de regeringscommissaris woensdag tekst en uitleg zou geven in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement. Dat gebeurde nadat minister Ben Weyts (N-VA) zondag had gevraagd om de zaak te reconstrueren. “Dan moet de democratie haar werk doen en dient het parlement te bepalen of de KU Leuven correct heeft gehandeld”, klinkt het.

“Stel je nu eens voor dat ik eerder mijn eigen standpunt verduidelijkt zou hebben, dat zou dan meteen als partijdigheid geïnterpreteerd worden. Ik wilde alle politieke partijen de kans geven om te oordelen over het rapport van de regeringscommissaris. Het document geeft duidelijk aan dat de universiteit al het mogelijke heeft gedaan en dat we de juiste stappen hebben gezet”, benadrukt de rector.

Discretie

Sels beklemtoont dat de KU Leuven zondag heeft gecommuniceerd naar alle studenten én de buitenwereld. “Of dat volstond, weet ik niet. In deze zaak was er een heel duidelijke vraag van het slachtoffer om de discretie te bewaren. Daarom heb ik één keer gecommuniceerd, met een volledige verduidelijking waarom wij op deze manier gehandeld hebben. Verder heb ik de discretie volledig bewaard.”

De universiteit heeft herhaaldelijk aangedrongen bij de onderzoeksrechter en het parket om actie te kunnen ondernemen en hoogleraar Filip D. op non-actief te zetten. “De laatste keer was in september 2018, we hebben toen veel druk gezet voor de start van het nieuwe academiejaar. Op dat moment heeft de onderzoeksrechter gevraagd om nog vijf dagen te wachten, waarna we op 14 september actie hebben ondernomen. Als universiteit kunnen wij ons onmogelijk boven een onderzoeksrechter plaatsen. Al zeker niet als er een risico bestaat op het vernietigen van bewijsmateriaal en wanneer het gerecht de betrokkene op geen enkele manier wil alarmeren.”

Sels geeft toe dat hij andere universiteiten niet op de hoogte heeft gebracht. “Met welke universiteit moesten we beginnen? Wij kunnen toch moeilijk een communiqué uitsturen naar alle universiteiten in de wereld, nog vooraleer iemand veroordeeld is? Wij hebben zo goed en zo kwaad opgevolgd of hij zich aan de ordemaatregelen heeft gehouden. Toch begrijp ik de verontwaardiging die nu bestaat héél goed.”

“Lang gesprek met Zuhal Demir”

Sels zegt dat hij afgelopen weekend zelf contact heeft opgenomen met minister Zuhal Demir (N-VA). Dat deed hij nadat de politica had laten weten dat ze 1,4 miljoen euro subsidies aan de universiteit zou inhouden, naar aanleiding van de zaak. “Ik vond het zondag nodig om haar uitleg te geven. We hebben een lang gesprek gehad, waarbij ze alle details heeft gekregen.”

“Mevrouw Demir heeft mijn nummer, maar had mij niet zelf gecontacteerd. Alles is meteen op sociale media gegaan. Ik ben op dat vlak wat meer terughoudend. Maar ik wil niet verwijtend klinken, zij handelt volgens de lijn die zij wil volgen. Sindsdien heb ik haar niet meer gehoord, maar Zuhal Demir is meer dan welkom in Leuven en dan zal ze merken dat het een bijzonder warme en inclusieve universiteit is”, aldus de rector.

Luc Sels geeft aan de combinatie van tuchtoverheid en rector bijzonder lastig te vinden. “Ik zit in een onmogelijke situatie: ik ben rector, rechter én tegelijkertijd ook nog eens woordvoerder van de universiteit. Die drie functies kan je niet samenbrengen. We zijn al langer bezig met een herziening van het tuchtreglement, waarbij er een aparte tuchtinstantie moet komen om die taak van mij over te nemen.”

Reuzegom

Volgens de rector gaat het om een bijzonder delicaat probleem en moet hier een oplossing voor gevonden worden. “Zo ben ik in de zaak-Reuzegom al eens gewraakt door de advocaat van één van de studenten, omdat ik in deze radiostudio te ver ben gegaan in het betonen van mijn medeleven. “

Of hij nog weet heeft van andere casussen binnen de universiteit? “Ja, absoluut. Op universiteiten is er sprake van een krachtige afhankelijkheidsrelatie. De KU Leuven is een gemeenschap van 80.000 mensen en wij doen al het mogelijke om problemen te vermijden. De universiteit heeft een vertrouwensnetwerk van een 60-tal mensen en het aantal meldingen is in vijf jaar tijd vervijfvoudigd. Dat betekent volgens mij niet dat de KU Leuven plots een slechtere organisatie is met allerlei interne problemen. Dit geeft eerder iets aan over onze laagdrempeligheid.” De rector zegt te betreuren dat de drempel om problemen te melden nu weer omhoog is gegaan.