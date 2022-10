“Ik heb iemand zien sterven”: Arsenal-huurling Pablo Marí getuigt na steekpartij in Italiaanse supermarkt

“Ik heb geluk gehad. Ik heb iemand voor mij zien sterven”, getuigt voetballer Pablo Marí na de mesaanval in een supermakt in het Italiaanse Assago. In totaal raakten vijf mensen gewond en overleed een persoon. De dader, een 46-jarige man, is aangehouden.

Pablo Marí (29), een Spaanse centrale verdediger bij Arsenal, moet vrijdag geopereerd worden nadat hij gewond raakte tijdens de mesaanval. Maar nog voor hij onder het mes ging om zijn spierblessure te hechten, sprak hij met de Italiaanse krant Gazetta dello Sport. “Ik was met mijn baby en plots voelde is een vreselijke pijn in mijn rug. En dan zag ik een man iemand in de nek steken. Maar ik ben oké, maandag zal ik op het terrein zijn”, grapte de voetballer.

De voorzitter van Monza, de ploeg waar Pablo Marí, nu voor speelt, was eerder ook al positief. “Hij heeft een vrij diepe wonde in de rug maar gelukkig bleven zijn vitale organen zoals de longen gespaard. Hij verkeert niet in levensgevaar. Hij heeft enkele verwondingen maar ze zijn niet ernstig. Hij is bij bewustzijn. Hij kon zelfs al mopjes maken en zei dat hij maandag al opnieuw op het terrein zou staan.”

Volgens de Italiaanse krant kampte de man die de aanval pleegde met zware mentale problemen. Nog voor de politie aankwam kon Massimo Tarantino, een oud-voetballer, de man stoppen. “Hij was aan het schreeuwen. Ik heb niets gedaan. Ik ben geen held”, zei hij achteraf. Volgens La Repubblica was de man op 18 oktober nog in het ziekenhuis behandeld voor verwondingen in zijn gezicht, die hij zou hebben toegebracht door zichzelf te slaan. De man zou heel de nacht lang ondervraagd zijn.