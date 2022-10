Duitse economie gegroeid in derde kwartaal, Franse economische groei vertraagde

De Duitse economie is in het derde kwartaal met 0,3 procent gegroeid. Dat meldde het Duitse statistiekbureau Destatis vrijdag. Economen en analisten hadden een krimp van Europa’s grootste economie vooropgesteld. De stijging was niet verwacht. Voor Frankrijk is er echter sprake van een vertraagde groei.

Ondanks de energiecrisis won het bruto binnenlands product (bbp) van Duitsland nog terrein ten opzichte van het tweede kwartaal. Het gaat om een eerste schatting. Na een toename van het bbp met 0,1 procent in het tweede kwartaal, kon de Duitse economie standhouden, ondanks de uitdagende omstandigheden met COVID, bevoorradingsproblemen, stijgende prijzen en de oorlog in Oekraïne, aldus de statistiekdienst. De groei in het derde kwartaal was vooral te danken aan de private consumptie.

Tragere groei voor Frankrijk

De groei van de Franse economie is vertraagd in het derde kwartaal. Er is nog sprake van een toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal, zo leren voorlopige cijfers van het Franse statistiekbureau Insee vrijdag. In dat kwartaal was nog sprake van 0,5 procent groei.

De economische groei ligt wel in lijn met de analistenverwachtingen. De groeivertraging is te wijten aan de stagnerende consumptie van de huishoudens onder invloed van de zeer hoge inflatie. Ook de zwakkere vraag vanuit het buitenland speelde de Franse economie parten.

De inflatie kwam volgens Insee in oktober uit op 6,2 procent op jaarbasis. In september was er een inflatie van 5,6 procent. Ook hier zijn de energieprijzen en de prijs van voeding de boosdoener.

De inflatie versnelt zo opnieuw. De voorgaande twee maanden was er een vertraging van de inflatie, al bleef die weliswaar hoog. In augustus ging het om 5,9 procent.

In Spanje was er in het derde kwartaal sprake van 0,2 procent economische groei, aldus statistiekbureau INE. Het gaat om een forse daling: in het tweede kwartaal was nog sprake van 1,5 procent groei.