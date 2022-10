Rosalie Niemand viert 90ste verjaardag na halve eeuw opsluiting: “Door gelukkig oud te worden, neem ik wraak op de nonnen die me jaren hebben mishandeld”

Mechelen, Duffel

De Mechelse Liliane Stijnen, die bekend geraakte onder de naam Rosalie Niemand, werd als kind gedwongen en onterecht opgesloten in de psychiatrie in Duffel. Ze maakte er barbaarse toestanden mee, maar plooide niet en kwam uiteindelijk vrij op haar 49ste. Vrijdag wordt de levenslustige senior negentig jaar. “Het kan altijd goed komen, hoe erg het ook met iemand gesteld is. Daar ben ik wel het levende bewijs van.”