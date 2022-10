Besiktas haalt succescoach Senol Günes terug

De Turkse topclub Besiktas legt zijn lot in handen van Senol Günes. Die werd met het team al twee keer kampioen en vervangt de ontslagen Fransman Valérien Ismaël.

De 70-jarige Günes zat eerder op de bank bij Besiktas van 2015 tot 2019. Dat leverde toen twee titels op (in 2016 en 2017). Vandaag moet de voormalige bondscoach, die Turkije op het WK van 2002 naar brons leidde, de ploeg weer aansluiting met de top laten maken. Na elf speeldagen is Besiktas pas vijfde in de Turkse competitie.

De 2-1 nederlaag maandag op het veld van middenmotor Hatayspor kostte Valérien Ismaël (47) de kop. De oud-verdediger van onder meer Werder Bremen en Bayern München trainde het team pas sinds eind maart.

Günes ondertekende bij Besiktas een contract tot de zomer van 2024. (belga)