Geen rem op de inflatie: ook voeding spectaculair duurder

Met 12,27 procent bereikt de Belgische inflatie in oktober een nieuw record. De dure energie is verantwoordelijk, maar ook voeding, die spectaculair duurder wordt.

Er komt maar geen eind aan de stijgende inflatie in ons land. De inflatie bedraagt in oktober 12,27 procent, tegenover 11,27 procent in september en 9,94 procent in augustus. Het is geleden van juni 1975 dat de inflatie nog zo hoog was.

De grote boosdoener zijn de hoge energieprijzen. De inflatie voor energie bedraagt nu 63,03 procent tegenover 60,54 procent vorige maand, en 49,81 procent in augustus. Elektriciteit is nu 84,7 procent duurder dan een jaar geleden. Aardgas is 130,6 procent duurder dan vorig jaar in oktober. De prijs van huisbrandolie is, afgevlakt over 12 maanden, met 57,7 procent gestegen. Motorbrandstoffen kosten 18,1 procent meer dan een jaar geleden. Energieproducten dragen voor 5,95 procentpunt bij aan de totale inflatie – dat is de grootste brok.

Duurdere voeding

Maar ook de spectaculaire stijging van de voedingsprijzen valt op, en speelt een grote rol in de algehele inflatie. Voeding, met inbegrip van alcoholische dranken, werd deze maand 12,30 duurder, tegenover 10,40 procent vorige maand. Deze inflatie is de afgelopen maanden fors toegenomen. In november van vorig jaar was ze nog 0,47%. Het is opmerkelijk dat de inflatie van voeding hoger ligt dan de algemene inflatie. De oplopende kosten vertalen zich nu dus ook in hoog oplopende prijzen voor voedingsproducten. Voeding levert een bijdrage van 2,37 procentpunt aan het gehele inflatiecijfer.

Vooral de inflatie van oliën, vis, zuivelproducten, brood en granen en vlees is de afgelopen maanden sterk gestegen. Zo bedraagt de inflatie voor oliën deze maand 23,8 procent, in november 2021 was dit nog 3,6 procent. Vis werd 11,8 procent duurder ten opzichte van een daling van 0,4% in november. De inflatie voor zuivelproducten bedraagt deze maand dan weer 16,3 procent ten opzichte van 0,6 procent in november. Brood en granen werden deze maand 14,4 procent duurder ten opzichte van 1,7 procent in november vorig jaar. De inflatie van vlees bedraagt deze maand tenslotte 12,5 procent ten opzichte van 0,8 procent in november 2021.

De duurder wordende voeding maakt dat de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, ook verder stijgt. Die bedraagt 6,50 procent in oktober, tegenover 6,21 procent in september en 5,74 procent in augustus.

Hogere lonen

De gezondheidsindex volgt dezelfde trend als de inflatie, en stijgt mee en bedraagt evenzeer 12,27 procent. Het is die index die wordt gebruikt voor de automatische loonindexering. Voor heel wat werknemers in de privésector vindt die in januari plaats - iets waar veel werkgevers bevreesd voor zijn omdat hun loonkost dan stevig wordt verhoogd.

De spilindex, die gebruikt wordt voor ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen, werd ook overschreden, voor de vierde keer dit jaar. Dit betekent dat de sociale uitkeringen en de pensioenen in november met 2% worden verhoogd. De wedden in de openbare sector worden in december met 2% geïndexeerd.