Antwerp-coach Mark van Bommel blikt terug op mislukte carjacking: “Complimenten aan de politie”

“Dat was schrikken”, stak de coach van RAFC van wal. “Maar ik moet mijn complimenten geven aan de politie. Ze waren heel snel ter plaatse en hebben het goed opgepakt. Dat wordt vaak onderschat.” Over de feiten zelf kon Mark van Bommel niet verder uitweiden, om het lopende onderzoek niet in gevaar te brengen.

Verder deed hij uitschijnen dat alles weer naar het oude is na het incident. “Het gaat goed met me. Ik heb het een plaats kunnen geven. De dagen erna stond ik gewoon weer op het trainingsveld. Je moet gewoon zo snel mogelijk verder. Als je er te veel over gaat nadenken, dan sta je stil.”

Voetballer is geliefd doelwit

Het is niet de eerste keer dat iemand uit de voetbalwereld slachtoffer is van een gewapende overval. Zo kreeg Dele Alli in 2020, toen hij nog voor Tottenham uitkwam, twee met messen gewapende overvallers over de vloer. Vorig seizoen overkwam PSG-ster Angel Di Maria iets gelijkaardigs. Hij werd op het veld op de hoogte gebracht dat zijn familie overvallen was door inbrekers. Over voetballers is natuurlijk geweten dat er aardig wat centen binnenkomen. Bovendien is het makkelijk te achterhalen wanneer ze het huis uit zijn.

“De maatschappij verhardt, alles wordt agressiever. Ikzelf ben, mede door mijn buitenlandse jaren, erop geattendeerd geweest om altijd voorzichtig te zijn. En dat heb ik altijd gedaan. Nu kwam dat van pas”, aldus Van Bommel. “Het is belachelijk dat we hier nu over moeten praten, dat mensen eraan denken om horloges of spullen waar je mooie herinneringen aan hebt af te nemen.”

Niet meer Still

Op de wedstrijd van zondag zal de mislukte overval dus weinig invloed hebben. Van Bommel stond zoals hij zei alweer op het trainingsveld en zit zondagavond gewoon in de dug-out van het Stade du Pays. Edward Still zal daar niet langer zitten. De 31-jarige coach werd door het bestuur van de Carolo’s op straat gezet na de 4-1-nederlaag op het veld van Cercle Brugge. Frank Defays werd aangeduid als hoofdtrainer ad interim.

“Gaan ze anders voetballen?”, was het ook voor Van Bommel koffiedik kijken. “Voor de ene speler kan een ontslag een positief effect hebben, een andere zal daarbij misschien niet gebaat zijn. Het kan alle kanten op en dat is het mooie van het voetbal.”

Nog geen Nainggolan

Radja Nainggolan stond vrijdag opnieuw bij de B-kern op het oefenveld. “Ik heb niet overwogen om hem terug te nemen. Dat is geen kwestie van weken of wedstrijden of wat dan ook. We hebben hier samen over gesproken en Radja weet wat er van hem wordt verwacht. Het was een heel moeilijke beslissing. Ook omdat ik zelf gevoetbald heb en weet hoe de speler zich voelt.”

William Pacho, die tegen Genk geblesseerd naar de kant ging, is zondag weer inzetbaar. Net zoals Viktor Fischer. Faris Haroun, Koji Miyoshi en Björn Engels zitten nog in de lappenmand.

Radja Nainggolan bij de B-kern. — © RR

© RR