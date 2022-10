Akkoord over Saneringsverbond voor PFAS-vervuiling in Zwijndrecht: meer details bekend

De Vlaamse overheid, Bond Beter Leefmilieu, Zwijndrecht Gezond, Natuurpunt Waasland, de gemeente Zwijndrecht en Lantis hebben vrijdag een Saneringsverbond ondertekend. Met dat plan wil men aan de slag met de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht en de omgeving. Het akkoord bevat ook een pakket beleidsmaatregelen dat een halt moet toeroepen aan milieuvervuiling door Zeer Zorgwekkende Stoffen in heel Vlaanderen.

“Vanaf het begin heb ik duidelijk gezegd dat we niet zomaar eender welke sanering wilden, maar de kwaliteitsvolle sanering waar de inwoners recht op hebben. Een waarbij het stand-stillprincipe voorop staat, maar we tegelijk de sanering van een groot gebied en de verderzetting van ons grootste leefbaarheidsproject aanpakken”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in een persbericht. “Ik ben dan ook tevreden dat alle actoren rond de tafel zich van hun grootste kant hebben laten zien en de verantwoordelijkheid nemen om dit vervuilde gebied gezonder, properder en groener te maken. Maar, het echte werk begint nu pas.”

Het plan van de verschillende partijen bevat meerdere elementen. Zo wil men de gezondheid van de bewoners van Zwijndrecht voorop zetten en komt er bijvoorbeeld een epidemiologische studie en een gezondheidssurveillance programma waarbij de gezondheidseffecten van PFAS in kaart worden gebracht, zodat waar nodig kan worden ingegrepen. Daarnaast worden aanspreekpunten ingericht waar burgers terecht kunnen voor informatie.

Daarnaast wordt er ingezet op het herstel van de natuur. In de eerste plaats zullen de noodzakelijke saneringsonderzoeken en nadien saneringsprojecten worden uitgevoerd om opnieuw een duurzaam bodemgebruik mogelijk te maken. Om de verdere verspreiding van de PFAS-verontreiniging door 3M te vermijden zal een brongerichte en integrale aanpak gevolgd worden. Dat is belangrijk als principe in het algemeen, maar ook in de zuivering van de Palingbeek en het Europees beschermde natuurreservaat Blokkersdijk. Ook voor het Vlietbos en het Sint-Annebos zal er ingezet worden op de nodige onderzoeken en projecten. Een meetnet in natuurgebieden zorgt er bovendien voor dat de PFAS-waarden permanent worden gemonitord en dat vooruitgang kan worden bewaakt.

Het Saneringsverbond bevat de nodige intenties om de grondwerken in verontreinigde grond op een vertrouwenwekkende manier aan te vangen op basis van de grondverzetsregeling. Deze grondverzetswerken van Lantis zullen zo worden georganiseerd dat zij de bodemsanering niet verhinderen en dat zij de verspreiding van PFAS verontreiniging verminderen of minstens niet doen toenemen, zoals altijd de ambitie is geweest. Tegelijk ambieert Lantis waar mogelijk een synergie tussen zijn grondverzetswerken en de saneringsopgave waar 3M Belgium bv voor staat. Evident zal steeds de veiligheid en het welzijn van de omwonenden, werknemers en recreanten in de buurt van de werf vooropstaan, klinkt het in het persbericht.

Oprichting kenniscentrum

Vlaanderen heeft geleerd uit de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht en zal versneld voortbouwen op talrijke initiatieven die de voorbije jaren reeds door de OVAM werden genomen om een ambitieus beleid te voeren rond Zeer Zorgwekkende Stoffen, waaronder PFAS, stelt het persbericht. Vlaanderen zal zich binnen België en de Europese instellingen inzetten voor een zo snel mogelijke uitfasering van PFAS. In haar eigen beleid zal Vlaanderen PFAS progressief uit het milieu verwijderen door een steeds evoluerend handelingskader voor PFAS. Het is de uitdrukkelijke ambitie om Vlaanderen sterker uit de PFAS-crisis te doen komen. Vlaanderen wordt een onmiskenbare kennishub inzake PFAS, de impact ervan op mens en milieu, én de sanering ervan. Deze kennis zal gedeeld worden met burgers, ondernemingen, gemeenschappen en ngo’s.

Concrete maatregelen zijn onder andere de oprichting van een kenniscentrum Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) tegen 1 januari 2024, waar studies worden uitgevoerd, kennis wordt gecentraliseerd en gedeeld. Vlaanderen heeft daarbij als doelstelling om koploper te zijn in de aanpak en sanering van chemische verontreiniging in bodem, water en lucht. Daarnaast maakt de Vlaamse Regering werk van de oprichting van een sectoraal fonds voor de sanering van bodem- en waterverontreiniging met Zeer Zorgwekkende Stoffen, en de opmaak van zowel een PFAS-actieplan als een ZZS-actieplan (naar Nederlands voorbeeld) om de verspreiding van Zeer Zorgwekkende Stoffen via lucht, water en bodem te voorkomen en waar nodig te saneren.

(sgg)