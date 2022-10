Regenwoud maakt plaats voor vulkaan: Bobbejaanland geeft iconische Indiana River na 30 jaar facelift

De jaarlijkse sluiting van Bobbejaanland na de herfstvakantie, betekent meteen ook het einde van de Indiana River. Na drie decennia krijgt de iconische attractie een nieuw thema. In de plaats van het vertrouwde Maya-rijk zal er tegen 1 mei 2023 in dezelfde hal een mysterieuze vulkaan herrijzen.

Het was Bobbejaan Schoepen zelf die destijds het thema bedacht voor een van de bekendste attracties van zijn park. De ‘overdekte boomstammetjes’ leiden je door het Zuid-Amerikaanse regenwoud, inclusief junglegeluiden en - ei zo na - vallende rotsen. De Indiana River was bij de opening in 1991 de eerste overdekte waterbaan ter wereld.

“Na meer dan dertig jaar is de attractie aan vervanging toe”, zegt marketingdirecteur Peggy Verelst van Bobbejaanland. “De decors van een waterattractie zien enorm af. Daarnaast past het in onze nieuwe manier van denken over het park. We werken steeds meer met themazones. We hebben al Adventure Valley, Mexico Plaza, Cowboy Town… Het gebied tussen familieachtbaan Oki Doki en restaurant The Lake House, waarin ook Indiana River ligt, willen we uitwerken tot een nieuwe themazone. Ze kreeg voorlopig de naam Mystery Bay. Let op, dat is nog een werktitel.” (Lees verder onder de foto)

De Indiana River zoals hij vandaag is, in het Maya-thema dat nog door Bobbejaan Schoepen zelf werd bedacht. — © Bobbejaanland

Mystery Volcano

De werktitel voor de nieuwe Indiana River zelf is Mystery Vulcano. “Maar dat wordt zeker niet de nieuwe naam”, zegt Verelst.

Na de herfstvakantie sluit Bobbejaanland voor zijn jaarlijkse winterstop. “We zullen meteen erna beginnen met de ontmanteling van de attractie”, zegt Verelst. “De belangrijkste decoratiestukken gaan we bewaren. Zo hopen we de gorilla uit de inkomhal een plekje te geven in ons museumpje in Cowboy Town. Op die manier zullen bezoekers hem kunnen zien vanop de Monorail.” (Lees verder onder de afbeelding)

Schets van hoe de nieuwe attractie - werknaam ‘Mystery Vulcano’ - er gaat uitzien. — © Bobbejaanland

De hal van de Indiana River zal zowel aan de buiten- als aan de binnenkant volledig onder handen worden genomen. Het ‘baanverloop’ van de boomstammetjes, met drie slides onderweg, blijft. “Een publieksenquête heeft het nieuwe thema bepaald”, zegt Verelst. “Er waren drie opties: de strijd tegen een legendarisch beest in een middeleeuws decor, een Noorse fabriek die lucht zuivert of een onderaardse vulkaanuitbarsting. Die derde optie won met voorsprong.”

Het thema voor de attractie werd verder uitgewerkt door KCC Entertainment Design, een ontwerper uit Wielsbeke. “Welk bedrijf de nieuwe attractie gaat bouwen, is nog niet bepaald. Die onderhandelingen lopen nog”, zegt Verelst. Wel zeker is dat wie een afscheidsritje wil maken op de Indiana River snel moet zijn. Zondag 6 november is de laatste dag dat de boomstammetjes uitvaren. “Zelf ga ik uiteraard ook nog een laatste keer mee”, glimlacht Verelst.