Holebipionier Paul Rademakers op 102-jarige leeftijd overleden

De Antwerpse holebipionier Paul Rademakers is op 102-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. Rademakers is onder meer de oprichter van het Gespreks- en Onthaalcentrum (GOC), een van de voorlopers van de latere holebiverenigingen.

Paul Rademakers werd in 1960 secretaris van de Antwerpse afdeling van het COC (Cultuur- en Ontspanningscentrum), een van oorsprong Brusselse, kleinschalige vereniging voor homo’s en lesbiennes. In 1971 richtte hij het Gespreks- en Onthaalcentrum (GOC) op, zowat de voorloper van het huidige Roze Huis in Antwerpen. Rademakers wordt als een pionier van het holebiactivisme gezien in ons land, omdat hij het onderwerp bespreekbaar probeerde te maken in een tijd waarin dat nog erg taboe was. Hij gaf ook een krantje uit en gaf lezingen.

Rademakers kreeg twee jaar geleden naar aanleiding van zijn 100e verjaardag nog een Lifetime Achievement Award van çavaria, de Vlaamse belangenverdediger van LGBTQI+-mensen en koepel van LGBTQI+-organisaties.