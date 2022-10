Brussels Airlines neemt afscheid van Rode Duivels-vliegtuig

De ‘Trident’, het vliegtuig van Brussels Airlines dat was beschilderd in het thema van de Rode Duivels, is vrijdag uit de vloot van de luchtvaartmaatschappij verdwenen. Binnen enkele weken wordt er wel een nieuw beschilderd vliegtuig voorgesteld, ook in het voetbalthema. Dat is bij Brussels Airlines vernomen.

Het vliegtuig met registratienummer OO-SNA was sinds april 2016 getooid in een Rode Duivels-jasje. Maar de leasing ervan liep af, zegt een woordvoerster van Brussels Airlines, en vrijdagochtend ging het toestel terug naar de leasingmaatschappij. Het werd - zonder passagiers - overgevlogen naar Wales, zo is te zien op de gespecialiseerde website Flightradar24.

Brussels Airlines beloofde eerder dat er steeds vijf vliegtuigen met een speciale beschildering - “Belgian Icons” - zouden rondvliegen, waarvan eentje met een sportthema. ‘Trident’ krijgt dan ook een opvolger. “We zullen een nieuw toestel onthullen op 15 november”, aldus woordvoerster Maaike Andries. “Dat zal opnieuw voetbal als thema hebben.”

Het nieuwe vliegtuig zal volgens de woordvoerster onthuld worden op de dag dat de Rode Duivels vertrekken naar het WK voetbal in Qatar, dat start op 20 november. Zij zullen wel met een andere toestel van Brussels Airlines vliegen.

Brussels Airlines verlengde een jaar geleden nog zijn partnerschap met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), en is zo “de officiële luchtvaartmaatschappij” van zowel de Rode Duivels als de Red Flames.

De andere ‘Belgian Icons’ in de vloot zijn: ‘Amare’ (thema Tomorrowland, nog tot in 2023), ‘Rackham’ (Kuifje), ‘Aerosmurf’ (de Smurfen) en ‘Bruegel’. Eerder was er ook een Magritte-vliegtuig, maar dat ging in 2021 uit de vloot.