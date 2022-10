Vertrouwen in de ouwe getrouwen, al mag één jongeling nog hopen: Roberto Martinez kiest binnenkort zijn WK-selectie

Nog 12 dagen en we zetten de eerste mijlpaal in aanloop naar het WK in Qatar. Op 10 november maakt Roberto Martinez zijn 26-koppige selectie voor het WK bekend. De bondscoach is niet van plan te verrassen en kiest vooral voor oude getrouwen. Op mogelijk één nieuwe naam na.

De bondscoach gaf zijn laatste interview voor de bekendmaking van zijn selectie. Behoudens ernstige blessures is het duidelijk waar Martinez met zijn 26-koppige kern naartoe wil. Hij kiest vooral voor spelers die hij al kent, die al opgeroepen werden. Jongens die dit seizoen aan de oppervlakte komen maar nog nooit werden geselecteerd - zoals Bryan Heynen en Mike Trésor bij competitieleider RC Genk - mogen het zo goed als zeker vergeten.

“De spelers die al lang bij de Rode Duivels zijn en wedstrijden hebben meegemaakt, hebben voor mij prioriteit”, zegt Roberto Martinez. “Ik heb een lijst van 55 spelers naar de FIFA doorgestuurd (dat was verplicht vorige week, nvdr). Daar staan ook spelers op die nooit zijn geselecteerd. Maar zij zullen moeten rekenen op blessure bij vaste waarden. Pas dan komen ze in aanmerking. Het is ook een kwestie van posities: hoeveel spelers heb ik al voor die positie? Van de spelers die er al bij waren, weet ik wat ze deden op training, in wedstrijden, de partnerships, hoe ze elkaar begrijpen,… Dat is belangrijker dan een nieuwe speler die iets ‘zou’ kunnen brengen. Zo werk ik niet. Ik ga voor spelers die al veel bewezen voor de nationale ploeg en perfect weten wat zo’n toernooi inhoudt. ”

Heynen: pech

De vorm van het moment is voor Martinez een relatief begrip. “Er zijn spelers in de Jupiler Pro League wel degelijk spelers die we volgen. Maxime De Cuyper, Bryan Heynen, zelfs Mike Trésor… Ze bereiken een hoog niveau en daarom staan ze in de lijst van 55. Neem Bryan Heynen. Hij speelt in tegenstelling tot de vorige seizoenen nu wel in een positie die interessant is voor ons. Hij is nu een aanvallende middenvelder en komt veel in scoringspositie. Hij speelt tien meter hoger. Het is spijtig voor hem want indien dit tien maanden geleden zo was geweest, had ik hem toen wel opgeroepen en had hij grotere kansen op het WK gehad. Er zijn ook al veel anderen die in aanmerking komen voor zijn positie.”

© Isosport

Roméo Lavia

Geen of weinig nieuwe jongens dus voor het WK in Qatar waar de Rode Duivels op 23 november hun eerste wedstrijd tegen Canada spelen. Eén jongere mag evenwel nog altijd hopen: Roméo Lavia van Southampton. De 18-jarige middenvelder werd al wèl opgeroepen, vorige maand voor de Nations League-duels tegen Wales en Nederland, maar moest toen geblesseerd afhaken.

“Er zijn nog spelers die weinig of niet speelden die we wel kennen van bij de jeugdteams (Heynen en Mike Trésor speelden ook al wel bij de beloften, nvdr.). Jonge spelers zoals Sambi Lokonga die naar Arsenal ging, Onana naar Everton waar hij elke wedstrijd speelt, Romeo Lavia die bij Southampton van een blesssure is hersteld,… In de lijst van 55 zijn er ook jonge spelers als Duranville, Stroeykens,… naast spelers met specifieke kwaliteiten die we kunnen gebruiken. Als er twijfel is tussen twee spelers, zal ik voor de jongere kiezen. Zoals ik in 2018 deed met Tielemans. Jonge spelers zo’n toernooi laten ervaren, is belangrijk. Maar ervaring en de kennis van wat spelen voor de nationale ploeg is, staat voorop.”

Charles De Ketelaere heeft het moeilijk bij AC Milan en lijkt ook niet zeker van zijn WK-selectie.