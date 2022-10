Guy Penders en Sona Em zijn opnieuw te zien in ‘The sky is the limit’. — © Karel Hemerijckx

Binnenkort op Play4: het zesde seizoen van ‘The sky is the limit’. Met daarin enkele nieuwkomers, onder wie de ongecompliceerde Yves Maes van containers Maes. Vastgoed-CEO Guy Penders, van wie vorig seizoen vaak te zien is hoe hij zijn moeder in de watten legde, komt met slecht nieuw: “Ik moet meedelen dat mama overleden is.”