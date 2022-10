OVERZICHT. Een wereldgoal uit Avelgem, nog altijd geen winnaar in Boezinge - Blankenberge en wat u deze week nog wil weten over de West-Vlaamse provinciale voetbalreeksen

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan de 1,8 miljoen voetballiefhebbers die het voorbije weekend op de West-Vlaamse provinciale velden een wereldgoal van Avelgemse makelij zagen.

Wat wij hebben onthouden van de voorbije week

Eigenlijk wou hij gewoon voorkomen dat De Ruiter snel kon counteren en had hij helemaal niet de intentie om op doel te trappen. Zo eerlijk is Jens Verhellen wel, auteur van een wereldgoal in De Ruiter - Avelgem B. De bezoekers wonnen met 0-3 en springen zo over het tot dan ongeslagen De Ruiter naar de eerste stek. O ja, er zijn ook beelden van de goal van rechtsachter Jens en die gingen prompt de wereld rond via de sociale media. Tussenstand bij het samenstellen van deze rubriek: de 0-1 uit de absolute topper in vierde provinciale C werd intussen zo’n 1,8 miljoen keer bekeken.

De topper in eerste provinciale tussen Sassport Boezinge en SC Blankenberge van de zesde speeldag kent een kleine drie weken later nog steeds geen winnaar. Afgetrapt rond 15 uur op zondag 9 oktober en om 15.20 uur alweer stopgezet bij een 0-0-stand omdat een dronken toeschouwer het veld opliep, is de tussenstand op dit moment 0-5 voor Blankenberge, maar dat vinden ze in Boezinge helemaal bezopen. Sassport heeft laten weten dat het een advocaat onder de arm neemt.

Een dronken toeschouwer verpestte de topper tussen Boezinge en Blankenberge. — © VDB / Bart Vandenbroucke

WS Houthulst heeft zijn wedstrijd van 24 september tegen Club Roeselare voor de vierde speeldag in tweede provinciale B deze week nog een keertje mogen spelen. Houthulst had immers met succes bezwaar ingediend na het 2-2-gelijkspel omdat Club Roeselare-kapitein Arne Hélin twee keer geel had gekregen maar ondanks die dubbele boeking is blijven verder spelen. Enige gat in dat plan: Houthulst verloor de match bij het herspelen met 1-2.

Twee keer geel is douchen, Arne Hélin. Probeer dat volgende keer niet te vergeten. — © VDB

De beste schutter van West-Vlaanderen

Dat ze de goal weten staan in West-Vlaanderen is duidelijk. Over alle provinciale reeksen heen werd het voorbije weekend zomaar eventjes 294 keer gescoord. 1ste provinciale lijkt met slechts 21 tegengoals de beste verdediging van het weekend te hebben, terwijl vierde provinciale A met 46 gemaakte goals de meest trefzekere reeks van het voorbije weekend was.

Jens Verhellen mag dan wel de meest bekeken goal van West-Vlaanderen achter zijn naam hebben staan, in onze ranking van beste schutter van West-Vlaanderen zult u de Avelgemse rechtsback de eerste weken alvast niet terugvinden. De beste schutter van West-Vlaanderen loopt voorlopig rond in vierde provinciale D. Proficiat met je 15 goals, Matthias Cottenier van FCE Kuurne.

Matthias Cottenier. — © VDB

15 goals: Matthias Cottenier (Kuurne, 4D)

11 goals: Gilles Garrevoet (Moen, 1P), Gianni Longueville (Blankenberge, 1P), Lowie Smet (Otegem, 3C), Thibault Lelief (Jonkershove, 4A), Maxime Vander Biest (Koksijde Oostduinkerke, 4A), Thijs Rabaut (Westkapelle, 4B)

10 goals: Neal Moss (Bredene, 2B)

9 goals: Maxim Vincke (Daring Brugge, 3A), Robin Degrande (Gits, 3B)

8 goals: Karsten Delrue (Bissegem, 2A), Bjarne Vanderstraeten (Moorsele, 2A)

Wat u dit weekend vooral in de gaten moet houden

De periodetitels, tiens. Het doek over de eerste periode valt pas finaal op de tiende speeldag, maar in tweede provinciale B kan leider Jong Male zich al op speeldag 9 verzekeren van de periodetitel. Met vier punten voorsprong op eerste achtervolger Ardooie, moet er zondag dan wel thuis gewonnen worden van Koekelare. Ook in 2A, 3B, 3C en 4B kan de periodekampioen dit weekend al bekend zijn. In derde provinciale C wordt dat Aalbeke als het zelf wint, ongeacht de resultaten van de concurrentie. In vierde provinciale A is er dit weekend zeker geen periodekampioen, want in die reeks is er geen eerste periodetitel wegens niet genoeg ploegen. Daar wordt enkel om een tweede en een derde periodetitel gespeeld.

Jonge Male promoveerde pas uit derde provinciale en mag dit weekend misschien opnieuw vieren. — © VDB

In eerste provinciale weten we mogelijk ook na de tiende speeldag niet wie periode 1 wint, want daar staat Blankenberge onder voorbehoud aan de leiding. Die drie punten van de match tegen Boezinge, weet u nog?

In de overige reeksen is het voorlopig nog drummen aan de kop van het klassement, wat ons naadloos terugbrengt waar we begonnen zijn: in vierde provinciale C. Daar delen Jens Verhellen en zijn maatjes van Avelgem B de leiding met Doomkerke en geeft ook De Ruiter zich nog niet gewonnen. Mathematisch kan het zelfs nog voor de nummer vier, Anzegem B. Jens weet dus wat hem de volgende twee wedstrijden te doen staat: alle counters eruit halen en, als het even kan, toch maar stiekem weer op doel mikken bij het ontzetten.