AA Gent staat voor de week van de waarheid: “Elke match is voor ons nu een finale”

Depoitre is de eeuwige optimist. “Tegen Molde vechten we in een rechtstreeks duel voor een plek in de volgende ronde. Dat gaat ons lukken.” — © BELGA

De meegereisde Buffalo-fans konden ruim 70 minuten lang hun ogen niet geloven. Het scorebord in het Tallaght Stadium gaf wel degelijk 1-0 aan. Een vroeg tegendoelpunt luidde een bijzonder moeizame avond in voor AA Gent. Uiteindelijk was het invaller Hyunseok Hong – nochtans opgestaan met buikgriep – die de gelijkmaker aantekende. Het gelijkspel kon de Gentse kansen op Europees overwinteren dan wel redden, maar van vreugde was er achteraf geen sprake in het Gentse kamp.

“We maken het onszelf opnieuw onnodig moeilijk”, zuchtte Laurent Depoitre na afloop van de partij. “Je weet dat zij vleugels krijgen dankzij die snelle 1-0 en zo werd het een zeer lastige avond. Dat hebben we louter aan onszelf te danken: we verzuimden het om onze kansen af te maken. Nee, het is niet de eerste keer dat dit ons overkomt. Een verklaring kan ik je evenwel niet geven en excuses wil ik niet inroepen, maar je kunt er niet omheen dat we flink gehavend aan de aftrap kwamen.”

Correct. De blessurelast was al aanzienlijk bij de Buffalo’s en tot overmaat van ramp bleken onder meer Hong, Hjulsager en Cuypers te kampen met buikgriep. De Gentse topschutter moest zelfs verstek laten gaan. “De andere jongens hebben ook voldoende kwaliteiten, maar het typeert wel ons seizoen. Ik weet niet of er sprake is van een gebrek aan vertrouwen, maar er is altijd wel iets dat ons parten speelt”, sakkerde Depoitre, die quasi meteen focuste op de eerstvolgende opdrachten van de Buffalo’s.

“Zondag moeten we in Leuven absoluut voor drie punten gaan”, is de correcte analyse van de Gentse spits, die beseft dat zijn team al te veel averij heeft opgelopen. “Geen makkelijke opdracht want OH Leuven is een stevige tegenstander. We kunnen ons echter geen enkele misstap meer veroorloven.” Ook Matisse Samoise beseft dat het stilaan alle hens aan dek is voor AA Gent. “Elke match is voor ons nu een finale.”

Kloof met top vier beperken

Na Leuven volgt al gauw de allesbeslissende partij tegen het Noorse Molde: “We moeten die laatste kans absoluut grijpen”, aldus een ietwat aangeslagen Samoise, die ook had gemerkt dat een deel van de meegereisde Gentse fans niet bepaald opgezet waren met de teamprestatie. “Je merkte al vroeg in de match dat sommige fans ons op de huid zaten. Dat hoort er ook bij en ik begrijp ook wel dat ze teleurgesteld zijn. We willen ook echt beter presteren hoor, maar het wil maar niet echt lukken.”

“De komende duels zullen ons seizoen maken of niet”, beseft de 20-jarige Gentenaar. “Vraag me niet waarom het nu wel zal lukken. Het is ook niet aan mij om de oplossingen aan te reiken. Laten we nu meer eerst gewoon focussen op die match in Leuven.”

Het laatste woord was uiteindelijk voor eeuwige optimist Depoitre: “We moeten er tegen Leuven en Club Brugge voor zorgen dat de kloof met de top vier niet groter wordt en tegen Molde vechten we in een rechtstreeks duel om een plek in de volgende ronde van de Conference League. Dat gaat ons lukken, mét de steun van onze fans.”