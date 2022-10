Coach Wim De Decker wil thuisreputatie SK Beveren verder uitbouwen: “Tegenstanders mogen niet met plezier naar Freethiel afzakken”

Start Thierno Barry (foto) of Dieumerci Mbokani zondag in de spits? Of kiest coach De Decker voor beide spelers in de basiself? — © Erik Westerlinck

SK Beveren staat weer met de voeten op de grond. Vorige week verloor geel-blauw voor het eerst sinds midden augustus een competitiematch. Iets wat volgens coach Wim De Decker is aangekomen bij de spelersgroep en technische staf. “We hebben deze week een groepsgesprek gehad”, verklaart de Beverse oefenmeester. “Wat er gezegd werd, stond mij zeker aan. Vooral omdat het vanuit de spelersgroep zelf kwam. Het was mooi om te zien dat er werd meegedacht over wat er beter zou kunnen. Iedereen was heel realistisch. Het goede van de voorbije maanden moeten we zeker meenemen, maar we moeten de juiste lessen trekken uit de nederlaag tegen RWDM. Je kan vaak meer leren uit een nederlaag dan uit een overwinning. Want je wist dat we vroeg of laat eens zouden verliezen, alleen niet op deze manier. De groep besefte dat het niet goed genoeg was. Al heeft RWDM ons ook niet weggespeeld. Ze hebben hun momenten genomen, wij niet. We hebben vooral van onszelf verloren.”

Bankzitter Barry

Vooral de keuze om Dieumerci Mbokani de voorkeur te geven op spits in vorm Thierno Barry werd bij veel supporters in vraag gesteld. “Het is te kort door de bocht om de nederlaag hierop af te schuiven”, countert De Decker. “Ik moet een keuze maken uit een ruime selectie. Mbokani was klaar om te spelen, anders had hij niet in de basis gestaan. We moeten ook op lange termijn kijken. We proberen hem mentaal en fysiek op zijn beste niveau te krijgen, en dat doe je door wedstrijden te spelen.”

De Beverse coach was vorige week niet tevreden over de prestatie van bepaalde spelers, waardoor andere jongens wel eens hun kans zouden krijgen. “We zullen inderdaad enkele wijzigingen doorvoeren”, laat De Decker al even in zijn kaarten kijken. “Al heeft dat niet alleen te maken met de nederlaag tegen RWDM, dat heeft ook de tegenstander te maken. Of Joachim Van Damme moet vrezen voor zijn basisplaats? Kijk, Joachim sukkelt al enkele weken met zijn knie. Hij heeft de voorbije weken niet alle trainingen kunnen afwerken, dat heeft er geen goed aangedaan. We moeten de knopen nog doorhakken.”

Tien op twaalf op de Freethiel

Met tien op twaalf heeft Beveren op de eigen Freethiel al een mooi parcours afgelegd. De Decker hoopt die thuisreputatie dit weekend tegen Jong Genk verder te zetten. “Het begint te leven. Dat is heel mooi, ook voor alle mensen die hier hun steentje toe bijdragen. Dat kan je alleen maar bereiken door te winnen. Die thuisreputatie is echt iets waar we op hameren. Het is een doelstelling van deze groep. Onze tegenstanders mogen niet met plezier naar de Freethiel afzakken. Tegen Jong Genk wordt het opnieuw een andere wedstrijd. De beloftenploegen hebben niets te winnen of te verliezen. Ze spelen hetzelfde voetbal als vorig jaar en blijven hun visie trouw. Ze hebben allemaal een geschoolde opleiding gehad en blijven altijd voetballen. Dat is mooi. En er zitten ook wel interessante spelers tussen voor de nabije toekomst.”