PSV sluit partnership met Braziliaanse club van oud-speler Ronaldo

“Door strategische samenwerkingen met voetbalclubs uit andere werelddelen aan te gaan, denken wij onze concurrentiepositie in het internationale voetballandschap te versterken”, verklaarde algemeen directeur Marcel Brands. “Het partnership met een van de grootste clubs in Brazilië geeft ons meer inzicht in de voetbalpiramide van Zuid-Amerika, een regio waarmee PSV van oudsher sterk is verbonden. Door onze kennis te delen groeit daarnaast onze impact op het voetballandschap.”

Ook Ernest Faber, Hoofd PSV Academy, is blij met de samenwerking op voetbaltechnisch gebied. “Cruzeiro is een club van statuur en heeft na de degradatie naar de tweede divisie van Brazilië een reorganisatie doorgemaakt. In 2022 werd de club kampioen en in 2023 keert het terug op het hoogste niveau. De club heeft de ambitie om terug te keren naar de Braziliaanse top en denkt dat proces dankzij de kennis van PSV te versnellen. Wij zijn ervan overtuigd dat we middels deze samenwerking een groter potentieel kunnen nastreven”, zei Faber.

Oud-PSV’er Ronaldo is tegenwoordig eigenaar van Cruzeiro. De voormalige Braziliaanse international speelde tussen 1994 en 1996 twee seizoenen in Eindhoven, voordat hij voor Barcelona, Internazionale, Real Madrid en AC Milan uitkwam. Hij begon zijn carrière in 1993 bij Cruzeiro.

Het is de derde internationale samenwerking die PSV aangaat, na eerdere partnerships met het Mexicaanse Chivas Guadalajara en Austin FC uit de Verenigde Staten.