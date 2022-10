Hein Vanhaezebrouck moet ook op bezoek bij OH Leuven rekening houden met waslijst aan afwezigen: “Het is momenteel zaak om te overleven”

AA Gent vloog vrijdagmiddag terug naar Oostende. Daags na het magere 1-1-gelijkspel op bezoek bij het Ierse Shamrock Rovers maakte Hein Vanhaezebrouck de balans op. De opstoot van buikgriep lijkt stilaan onder controle, maar veel jongens recupereren zit er voorlopig niet in voor de Gentse coach: “Ik hoop dat we nog wat volk recupereren tegen de laatste week voor de start van het WK. Dat zou het wat aangenamer maken en ook wat meer mogelijkheden bieden.”

“Hugo Cuypers is aan de beterhand maar nog niet helemaal genezen”, gaf Vanhaezebrouck alvast mee in de luchthaven van Shannon. Best een historische plek, want vroeger was de kleine luchthaven dé vaste stek waar piloten die een trans-Atlantische vlucht tussen Noord-Amerika en Europa moesten doen, kwamen bijtanken. Nu waren de Buffalo’s op zoek naar extra brandstof want de laatste weken voor de WK-break dienen zich als bijzonder zwaar aan.

Toch is er ook nog positief nieuws te melden uit de Gentse ziekenboeg: “De andere zieken vallen mee op het eerste gezicht. Er zijn voorlopig ook geen nieuwe blessures te melden. Het is wel nog altijd afwachten”, aldus een immer voorzichtige Vanhaezebrouck. “Bij de thuisblijvers waren er trouwens ook drie zieken, die voelen zich nu wel al wat beter.”

De buikgriep die de Gentse kleedkamer de voorbije dagen teisterde, lijkt dus stilaan weg te deemsteren: “Het was blijkbaar toch iets van korte duur. Peter Balette was de eerste die symptomen had en hij had er twee dagen last van maar dat wil niet zeggen dat het van hem komt. Dat is moeilijk in te schatten. Het is wel iets gevaarlijk als dat in je groep voorkomt: het is zeer besmettelijk en je hebt snel enkele gevallen.”

Uiteraard ging men in de Gentse rangen op zoek naar een mogelijke oorzaak maar dat blijkt niet zo’n evidente opdracht: “Dan denk je ook al gauw dat het misschien iets te maken heeft met wat je gegeten hebt, maar dat is niet het geval want er zijn ook drie jongens die in Gent bleven ziek geworden. De taart van Lolo? Dat zou nog kunnen (lacht). Ook dat nog? Tja, als je dan toch bezig bent, pak je het maar beter allemaal in één keer”, klinkt Vanhaezebrouck haast filosofisch.

© BELGA

Ondertussen lijken de Buffalo’s zich richting ‘winterstop’ te slepen, al zou de Gentse coach die term niet gebruiken: “Het is geen kwestie van slepen maar pushen. Nog twee weken, hé. We moeten die zien door te komen. We weten heel zeker dat - dit seizoen nog – plots iedereen terug zal zijn. Dan zal er ook plots een ander elftal staan. Maar voor Tarik moet je minstens wachten tot februari. Ach, het zal er ooit wel van komen.”

“Onze keuzes zijn beperkt”

Desondanks blijkt de Gentse spelersgroep dit seizoen toch ook op een vreemde manier over een bepaald overlevingsinstinct te beschikken: “We hebben het nu twee matchen op rij moeilijk gehad. Tegen Seraing hadden we het ook knap lastig maar wonnen we uiteindelijk wel verdiend. In Dublin verdienden we ook te winnen, hoewel het moeilijk was. Dat zal trouwens zo blijven voor de resterende matchen.”

“Ik hoop dat we nog wat volk recupereren tegen de laatste week voor de start van het WK. Dat zou het wat aangenamer maken en ook wat meer mogelijkheden bieden. Vergeet ook niet dat het altijd dezelfde mannen zijn die moeten spelen. Daar waar we in andere jaren eens konden doorselecteren en switchen, is dat nu bijna niet mogelijk omdat we zo in onze keuzes beperkt zijn. Je kunt wel eens kijken naar de jongeren maar die zijn er nog niet klaar voor om te starten in zulke matchen. Dat voel je dan wel. Jongens als Joseph zijn ook zeker in dat geval. Het is momenteel zaak om te overleven.”

Stilaan lijken sommige Gentse spelers op hun fysieke limieten te storen, anderen dan weer niet: “Samoise is conditioneel zo sterk, die heeft daar geen last van. Hong ook eigenlijk. Enkel thuis tegen Seraing was die echt niet goed. Dan dacht ik dat hij iets aan het broeden was, misschien was het dit, who knows”.

© BELGA

Vanhaezebrouck beseft dan ook dat deze selectie fysiek niet op het zelfde niveau zit als de spelersgroep uit zijn eerste Gentse periode: “Soms heb je een selectie die alles aan kan. Kijk naar Union, alhoewel, zij selecteren nu ook veel door. Ze hebben ook het geluk dat ze kwalitatief ook een bredere kern hebben dan vorig seizoen. Ze hebben ook veel minder gekwetsten.”

“Dat heeft ook te maken met het profiel van de spelers die bijna nooit geblesseerd zijn”, werpt Vanhaezebrouck terecht op. “Dat geluk hebben we ook ooit gehad, tijdens mijn eerste periode in Gent was mijn kern gedurende de eerste twee jaar ook niet zo breed. Toen was er maar zelden iemand gekwetst. Zij konden toen ook blijven gaan. Dat is bij ons nu wel anders. Sommigen hebben problemen met de opeenvolging van de matchen en de fysieke belasting. Als je dan weinig kunt wisselen, dan gaat het alleen maar de verkeerde kant uit.”

“Niet alle zotte dingen van de wereld proberen”

Zo moet Vanhaezebrouck met zijn team nog vijf duels zien te overleven. Die survival modus heeft hij zich alvast eigen gemaakt: “We weten dat het een soort van survival wordt tijdens die laatste weken. Net als tegen Seraing, is het ons nu ook weer gelukt. Als we dat nog vijf keer kunnen doen, zal ik heel content zijn.” Daarom dat Vanhaezebrouck na het gelijkspel in Dublin niet eens zo ontgoocheld leek met het eindresultaat.

“We wilden die laatste Europese groepswedstrijd kunnen aan gaan met nog de kans op kwalificatie. We wisten dat ‘what ever the result’, dat we die laatste match ook nog zouden moeten winnen. Zelfs als we in Dublin hadden gewonnen, wat we natuurlijk liever hadden gedaan, was dit het geval. Zelfs als Molde had verloren, om het onderlinge duel naar onze kant te doen overhellen. Als je weet dat het daar 2-2 is en dan zelfs nog 2-3 wordt, dan moet je niet meer teveel alle zotte dingen van de wereld proberen, om dan uiteindelijk nog te verliezen ofzo. Eigenlijk moet je die match winnen. Het was evenwel niet nodig, dus dan is ons gevoel oké.”