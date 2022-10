Supporters van Feyenoord brengen grove vernielingen aan in Oostenrijks stadion na Europese nederlaag: “Zo veel geweld niet eerder meegemaakt”

Op sociale media circuleren er beelden voor welke ravage Nederlandse hooligans van Feyenoord na afloop hebben gezorgd in het stadion van Sturm Graz. Vooral de sanitaire aangelegenheden en de cateringstanden moesten eraan geloven.

Al was dat lang niet het enige. Zo moest de Oostenrijkse politie nog voor de partij ingrijpen en een deel van het stadscentrum afsluiten nadat supporters vuurwerk afstaken. Ook moest er traangas ingezet worden.

Volgens de plaatselijk politie werden er zeven individuen opgepakt en is er sprake van enkele gewonden na een steekpartij rond het stadion. Daaronder ook politieagenten en stewards.

“In samenwerking met onder andere Sturm Graz en de lokale autoriteiten zal Feyenoord de komende dagen zo veel mogelijk informatie verzamelen om daaruit de juiste conclusies te trekken en bijhorende maatregelen te treffen”, klinkt het bij de Rotterdamse Eredivisieploeg. Een woordvoerder van de politie in Graz zegt dan weer dat ze “zulke wedstrijden, met zo veel geweld, nog niet eerder hebben meegemaakt in Graz.”

Het is niet de eerste keer dat de fans van Feyenoord zichzelf in een negatief daglicht plaatsen. Vorig seizoen moest de club al ruim 600.000 euro neertellen voor eerder wangedrag van haar supporters in Europa. Ook mochten er vorige maand geen supporters afreizen naar Rome voor het Europa League-duel tegen Lazio. Dat was een sanctie voor rellen van vorig seizoen tijdens de beide wedstrijden in de halve finale tegen Olympique Marseille in de Conference League.

