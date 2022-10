Juventus-coach Allegri verwacht Paul Pogba niet terug voor WK-start

Juventus-coach Massimiliano Allegri acht het “weinig waarschijnlijk” dat zijn Franse middenvelder Paul Pogba nog in actie komt voor de start van het WK in Qatar, zo maakte hij vrijdag bekend tijdens een persmoment.

Vanwege een zware knieblessure heeft Pogba nog geen minuut gespeeld in officiële wedstrijden sinds zijn terugkeer naar de club afgelopen zomer. In Frankrijk wordt dan ook bang afgewacht of de middenvelder de WK-start haalt. De titelverdediger opent zijn WK op 22 november tegen Australië.

Didier Deschamps had eerder laten verstaan te hopen dat Pogba nog minuten zou kunnen maken in Italië voor de start van het WK. “Want het staat vast dat ik geen speler zal selecteren die vanaf het begin van het WK niet speelklaar is”, aldus de Franse bondscoach, die zijn 26-koppige spelerslijst op 9 november bekendmaakt.