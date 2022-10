‘Maleisische Messi’ Luqman Hakim is een hit op sociale media: “Dat is leuk, maar het brengt druk met zich mee”

Twee invalbeurten die goed zijn voor achttien minuten aan speeltijd: daarmee moet Luqman Hakim (20) het voorlopig doen. De Maleisiër vertoeft al twee jaar in ons land, maar zijn grote doorbraak laat voorlopig nog even op zich wachten. “Ik zou KV Kortrijk graag laten zien wat ik kan, want ze hebben al veel vertrouwen in mij getoond.”

Het was geleden van 23 oktober 2020 dat Luqman Hakim nog eens uitkwam voor het eerste elftal van KV Kortrijk. Tegen Westerlo mocht de centrumspits van de Veekaa nog eens proeven van het profvoetbal, bijna exact twee jaar na zijn debuut. “Eindelijk”, zucht Hakim. “Ik was ontzettend blij toen de coach me bij zich riep. Het was vooral lastig op mentaal vlak om twee jaar lang niet te mogen spelen met het eerste elftal. Mijn eerste invalbeurt op Anderlecht zal me voor altijd bijblijven. Er heerste een prima sfeer in het stadion en het was leuk om te mogen spelen tegen een Belgische topploeg. Spijtig genoeg kreeg ik daarna geen minuten meer. Door mijn harde werk op training en mijn goede ingesteldheid heb ik tegen Westerlo mogen invallen. Ik hoop nu eindelijk vertrokken te zijn voor een hele periode. Tegen Cercle zit ik helaas niet in de selectie.”

Via Azië naar KV Kortrijk

Als totaal onbekende werd Hakim binnengehaald bij KV Kortrijk. Sommigen vermoeden dat het een mediastunt was, anderen denken dan weer dat Vincent Tan, de Maleisische eigenaar van KV Kortrijk, de transfer van zijn landgenoot regelde naar zijn Belgische ‘speeltje’. “Tan heeft me niet naar deze club gebracht. Meer nog, ik heb de man nog nooit gezien of gesproken. Het was het Kortrijkse bestuur dat in mijn kwaliteiten als voetballer geloofde. Ik ben hen daar ook dankbaar voor. Ik zou ze graag op het veld laten zien wat ik kan, want ze toonden veel vertrouwen in mij. Het was ook niet gemakkelijk om me hier meteen thuis te voelen. De overstap van Azië naar Europa mag je niet onderschatten. De intensiteit en het voetbalniveau liggen hier veel hoger. Nu ik mijn aanpassingsperiode achter de rug heb, voel ik me ook veel beter. Ik kom naar iedere training met mijn fiets en ik woon sinds kort alleen op een appartementje in de stad. Voordien leefde ik bij een gastgezin.”

Dat Aziaten gek zijn van voetbal, dat staat als een paal boven water. Na de komst van Luqman Hakim steeg het volgersaantal van KV Kortrijk op sociale media immens. Bovendien werden er ook Maleisische fanpagina’s van de Veekaa aangemaakt op Twitter en Instagram. “Mijn landgenoten zijn heel erg fanatiek”, lacht Hakim. “Soms iets te fanatiek en dat maakt het ook moeilijk voor mij bijvoorbeeld. Het brengt druk met zich mee en ze willen dat ik meteen presteer. Helaas is dat niet altijd mogelijk en weten ze niet hoe moeilijk het hier soms is. Ik ben wel blij dat ze mij zo aanmoedigen. Het doet deugd om te zien dat ze er voor mij zijn.”

Maleisische Messi

De Ibrahimovic van de Balkan of de Engelse Eden Hazard: bijnamen die soms tegen wil en dank gegeven worden aan voetballers. Luqman Hakim kreeg het etiket van de Maleisische Messi op zijn hoofd gekleefd. “Dat is grappig. Eigenlijk ben ik meer fan van Cristiano Ronaldo en de Braziliaanse Ronaldo. Ik ben zeker niet even goed als die beide spelers, maar ik bewonder hun wil om te winnen en beter te worden als voetballers. Op training zet ik me ook altijd in voor de volle honderd procent.”