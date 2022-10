Inbreker overmeesterd door ex-judoka Kris (65): “In amper twee seconden had ik hem op de grond”

De zwarte band van in zijn jonge jaren kwam Kris Van Parys goed van pas toen hij een inbreker op heterdaad betrapte in appartementen in aanbouw . — © jof

Kris Van Parys (65) kon in de nacht van donderdag op vrijdag eigenhandig een inbreker overmeesteren. Hij behaalde in zijn jeugd nog een zwarte band in het judo en daar had de inbreker duidelijk niet op gerekend. “Ik bracht hem correct en vakkundig naar de grond. In twee seconden was het gedaan”, zegt Kris.

Kris Van Parys is een gepensioneerd fotograaf. Hij woont op de eerste verdieping van zijn appartementsgebouw in de Oostrozebekestraat in Meulebeke. Naast dat gebouw zijn momenteel werken aan de gang om nieuwe appartementen te bouwen. Rond 1 uur in de nacht van donderdag op vrijdag merkte Kris dat daar een inbreker was binnengeslopen.

“Ik slaap altijd met de ramen open en werd wakker van een lawaai”, zegt Kris. “Toen ik naar buiten keek, zag ik lichtstralen van een zaklamp passeren. Ik en mijn zoon deden meteen onze kleren aan en gingen kijken. Ik ken het gebouw goed en kon ook in het donker mijn weg vinden. Buiten zag ik dat de hekken aan de straatkant van de nieuwbouw open stonden. In een van de loftappartementen in aanbouw brandde licht.”

Fles als mogelijk wapen

“Ik zag er een man op zijn hurken zitten, ik schatte hem rond de dertig”, zegt Kris. “Hij was werkmateriaal uit een van onze kasten in een koffer aan het steken. Ik heb hem in vier talen aangesproken maar alleen op Engels reageerde hij. Toen zei ik tegen mijn zoon dat hij vier stappen achteruit moest doen en de politie moest bellen. Ik zag dat de inbreker een fles in zijn hand had en dacht dat hij die misschien als wapen ging gebruiken.”

“Twee seconden later was het gedaan. Ik heb hem op een – laten we zeggen – correcte manier naar de grond gebracht. Van mijn acht tot achttien jaar heb ik aan judo gedaan, op best een hoog niveau. Ik had een zwarte gordel in de derde dan. Dat is lang geleden, natuurlijk maar dat blijft in mij zitten. Ik moest die inbreker niet verder in bedwang houden. Hij bleef mooi op de grond liggen want hij wist dat het anders niet goed zou aflopen.”

Mes bij

“Een dikke vijf minuten later stond de politie hier al, zowel van zone Midow als van Gavers”, aldus de ex-fotograaf. “Die hebben de inbreker geboeid en gefouilleerd. Zijn zakken en rugzak zaten vol met schroevendraaiers en ander materiaal. Hij had ook een scherp mes en een koevoet bij. Het was duidelijk geen amateur.”

De politie controleerde nog de omgeving en nam de man mee voor verhoor.